Надежда проводит ещё 6 экскурсий

Если Вы уже устали от веселья и праздника знаменитого Белого пляжа и хотите уединения, то самое время совершить однодневную поездку на пляж 🏖️ Hinugtan, который расположен на материковой части, но добраться до него можно только лодке ⚓. Здесь можно отрешиться от всего внешнего и почувствовать себя в первозданном мире, где царит гармония и райское блаженство. На пляже можно не только отдохнуть и собраться с мыслями, но и отведать блюда из местных деликатесов, а также, отойдя совсем немного от пляжа пройтись по девственному тропическому лесу 🌲 и вдохнуть его неповторимый аромат, которого так не хватает в современных мегаполисах.

Кроме этого у туриста на пляже Hinugtan есть возможность погрузиться в голубую пучину с аквалангом и передать привет обитателям морских глубин, которые в этом месте Филиппин редко видят человека и поэтому позволяют рассмотреть себя во всей красе, не пугаясь посторонних в своём подводном царстве.