Надежда проводит ещё 6 экскурсий

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Тур для любящих уединение (на остров Hinugtan)

Надежда
Надежда – Гид из Боракая
Тур для любящих уединение (на остров Hinugtan)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $186 за человека

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Тур для любящих уединение (на остров Hinugtan)
Если Вы уже устали от веселья и праздника знаменитого Белого пляжа и хотите уединения, то самое время совершить однодневную поездку на пляж 🏖️ Hinugtan, который расположен на материковой части, но добраться до него можно только лодке ⚓. Здесь можно отрешиться от всего внешнего и почувствовать себя в первозданном мире, где царит гармония и райское блаженство. На пляже можно не только отдохнуть и собраться с мыслями, но и отведать блюда из местных деликатесов, а также, отойдя совсем немного от пляжа пройтись по девственному тропическому лесу 🌲 и вдохнуть его неповторимый аромат, которого так не хватает в современных мегаполисах.
Кроме этого у туриста на пляже Hinugtan есть возможность погрузиться в голубую пучину с аквалангом и передать привет обитателям морских глубин, которые в этом месте Филиппин редко видят человека и поэтому позволяют рассмотреть себя во всей красе, не пугаясь посторонних в своём подводном царстве.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда
Надежда
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