Надежда проводит ещё 6 экскурсий

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Тур по острову на Segway

Надежда
Надежда – Гид из Боракая
Тур по острову на Segway
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Тур по острову на Segway
Перемещаясь по трассе надо также не забыть взять с собой фотоаппарат, ведь и здесь можно сделать незабываемые снимки, которые пополнят Вашу коллекцию изящных и оригинальных фотографий. В рамках тура Вы побываете на специальном брифинге и с помощью просмотра видео ознакомитесь с Сегвэйем в полном его великолепии. Но проведение тура отдана на откуп территория гольф-отеля, который является самым крупным отелем на Боракае.
Начало и место завершения
🚩 Boracay

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда
Надежда
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