Надежда проводит ещё 6 экскурсий

Перемещаясь по трассе надо также не забыть взять с собой фотоаппарат, ведь и здесь можно сделать незабываемые снимки, которые пополнят Вашу коллекцию изящных и оригинальных фотографий. В рамках тура Вы побываете на специальном брифинге и с помощью просмотра видео ознакомитесь с Сегвэйем в полном его великолепии. Но проведение тура отдана на откуп территория гольф-отеля, который является самым крупным отелем на Боракае.