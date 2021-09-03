Как добраться до Бутуана на самолёте
В Бутуане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Butuan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бутуана
- Бутуан BXUButuan Airport
Самые дешёвые билеты в Бутуан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|03.09.2021
|из 🇵🇭Себу
|2 289
|1ч 10м
|11.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|2 607
|1ч 55м
|17.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|24 959
|35ч 55м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|36 826
|41ч 30м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|67 258
|39ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону