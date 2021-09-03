Летим в Бутуан

Как добраться до Бутуана на самолёте

В Бутуане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Butuan Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бутуана

  1. Бутуан BXU
    Butuan Airport

Самые дешёвые билеты в Бутуан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
03.09.2021из 🇵🇭Себу2 2891ч 10м
11.11.2020из 🇵🇭Манилы2 6071ч 55м
17.01.2021из 🇷🇺Москвы24 95935ч 55м (⇵2)
12.01.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса36 82641ч 30м (⇵2)
12.01.2021из 🇺🇸Онтарио67 25839ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Бутуана