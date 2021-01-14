Как добраться до Думагете на самолёте
В Думагете 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Dumaguete Airport» вам не избежать
Список аэропортов Думагете
- Думагете DGTDumaguete Airport
Самые дешёвые билеты в Думагете из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.01.2021
|из 🇵🇭Манилы
|2 468
|1ч 35м
|27.10.2020
|из 🇵🇭Калибо
|5 086
|14ч 55м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇵🇭Себу
|5 516
|18ч 55м (⇵1)
|19.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|25 757
|39ч 15м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|48 438
|58ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону