Как добраться до Эль-Нидо на самолёте
В Эль-Нидо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «El Nido» вам не избежать
Список аэропортов Эль-Нидо
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Самые дешёвые билеты в Эль-Нидо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|6 776
|1ч 20м
|22.04.2021
|из 🇵🇭Катиклана
|7 779
|1ч 5м
|02.08.2021
|из 🇯🇵Токио
|18 491
|15ч 5м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|28 805
|43ч 5м (⇵2)
|01.08.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|59 877
|26ч 35м (⇵2)
|01.08.2021
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|80 263
|31ч 16м (⇵2)
|01.08.2021
|из 🇹🇹Порта-офа-Спейн
|93 827
|38ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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