Летим в Генерал-Сантос

Как добраться до Генерала-Сантоса на самолёте

В Генерале-Сантосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «General Santos International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Генерала-Сантоса

  1. Буаян GES
    General Santos International Airport

Самые дешёвые билеты в Генерал-Сантос из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.11.2020из 🇵🇭Манилы3 6052ч 20м
10.11.2020из 🇵🇭Илоило4 11818ч 40м (⇵1)
15.10.2020из 🇵🇭Таклобана13 20442ч (⇵2)
20.10.2020из 🇪🇪Таллина130 80648ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Генерала-Сантоса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гонконг и Манила

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Генерала-Сантоса