Как добраться до Генерала-Сантоса на самолёте
В Генерале-Сантосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «General Santos International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Генерала-Сантоса
- Буаян GESGeneral Santos International Airport
Самые дешёвые билеты в Генерал-Сантос из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|3 605
|2ч 20м
|10.11.2020
|из 🇵🇭Илоило
|4 118
|18ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇵🇭Таклобана
|13 204
|42ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|130 806
|48ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Генерала-Сантоса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Генерала-Сантоса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гонконг и Манила
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