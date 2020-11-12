Как добраться до Генерала-Сантоса на самолёте

В Генерале-Сантосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «General Santos International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Генерала-Сантоса

Буаян GES General Santos International Airport

Самые дешёвые билеты в Генерал-Сантос из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇵🇭 Манилы 3 605 2ч 20м из 🇵🇭 Илоило 4 118 18ч 40м (⇵1) из 🇵🇭 Таклобана 13 204 42ч (⇵2) из 🇪🇪 Таллина 130 806 48ч 50м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Генерала-Сантоса

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Генерала-Сантоса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гонконг и Манила

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Генерала-Сантоса