Как добраться до Кагаяна-де-Оро на самолёте
В Кагаяне-де-Оро 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Laguindingan International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кагаяна-де-Оро
- Лагиндинган CGYLaguindingan International Airport
Самые дешёвые билеты в Кагаян-де-Оро из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|04.12.2020
|из 🇵🇭Манилы
|1 692
|1ч 50м
|06.11.2020
|из 🇵🇭Себу
|4 453
|18ч 5м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|30 099
|52ч 20м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇯🇵Комацу
|40 685
|49ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кагаяна-де-Оро
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кагаяна-де-Оро, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Манила, Нюрнберг и Сингапур
- 10.07.202117.07.2021
- 11.06.202116.06.2021
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