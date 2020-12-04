Как добраться до Кагаяна-де-Оро на самолёте

В Кагаяне-де-Оро 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Laguindingan International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кагаяна-де-Оро

Лагиндинган CGY Laguindingan International Airport

Самые дешёвые билеты в Кагаян-де-Оро из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇵🇭 Манилы 1 692 1ч 50м из 🇵🇭 Себу 4 453 18ч 5м (⇵1) из 🇰🇼 Кувейт 30 099 52ч 20м (⇵2) из 🇯🇵 Комацу 40 685 49ч 20м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Кагаяна-де-Оро

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кагаяна-де-Оро, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Манила, Нюрнберг и Сингапур

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Кагаяна-де-Оро