Летим в Калибо

Как добраться до Калибо на самолёте

В Калибо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kalibo International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Калибо

  1. Калибо KLO
    Kalibo International Airport

Самые дешёвые билеты в Калибо из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.04.2021из 🇵🇭Манилы1 3341ч 5м
20.10.2020из 🇵🇭Себу4 03425ч 50м (⇵1)
31.07.2021из 🇹🇼Тайбэй5 4208ч 45м (⇵1)
24.11.2020из Тэгу9 43924ч 10м (⇵2)
02.04.2021из 🇻🇳Далата10 78122ч 15м (⇵2)
20.12.2020из Сеула12 15423ч 15м (⇵1)
23.07.2021из 🇯🇵Токио12 24713ч 50м (⇵1)
10.01.2021из 🇷🇺Москвы27 08446ч 25м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Владивостока29 01531ч 20м (⇵2)
14.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга33 49636ч 40м (⇵2)
09.01.2021из 🇺🇿Ташкента34 54727ч (⇵2)
12.11.2020из 🇨🇳Гуанчжоу47 58623ч 45м (⇵2)
28.11.2020из 🇰🇿Шымкента90 18746ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Калибо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Пусан

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Калибо