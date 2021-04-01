Как добраться до Калибо на самолёте
В Калибо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kalibo International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Калибо
- Калибо KLOKalibo International Airport
Самые дешёвые билеты в Калибо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.04.2021
|из 🇵🇭Манилы
|1 334
|1ч 5м
|20.10.2020
|из 🇵🇭Себу
|4 034
|25ч 50м (⇵1)
|31.07.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|5 420
|8ч 45м (⇵1)
|24.11.2020
|из Тэгу
|9 439
|24ч 10м (⇵2)
|02.04.2021
|из 🇻🇳Далата
|10 781
|22ч 15м (⇵2)
|20.12.2020
|из Сеула
|12 154
|23ч 15м (⇵1)
|23.07.2021
|из 🇯🇵Токио
|12 247
|13ч 50м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|27 084
|46ч 25м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|29 015
|31ч 20м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|33 496
|36ч 40м (⇵2)
|09.01.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|34 547
|27ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|47 586
|23ч 45м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|90 187
|46ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Калибо
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Калибо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Пусан
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