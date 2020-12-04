Как добраться до Легаспи на самолёте
В Легаспи 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Legaspi Airport» вам не избежать
Список аэропортов Легаспи
- Легаспи LGPLegaspi Airport
Самые дешёвые билеты в Легаспи из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|04.12.2020
|из 🇵🇭Себу
|2 089
|1ч 20м
|24.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|3 043
|1ч 30м
|02.12.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|13 532
|25ч 15м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|13 766
|30ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону