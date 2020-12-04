Летим в Легаспи

Как добраться до Легаспи на самолёте

В Легаспи 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Legaspi Airport» вам не избежать

Список аэропортов Легаспи

  1. Легаспи LGP
    Legaspi Airport

Самые дешёвые билеты в Легаспи из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
04.12.2020из 🇵🇭Себу2 0891ч 20м
24.10.2020из 🇵🇭Манилы3 0431ч 30м
02.12.2020из 🇸🇬Сингапура13 53225ч 15м (⇵2)
02.12.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура13 76630ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Легаспи