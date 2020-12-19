Летим в Лусон

Как добраться до Лусона на самолёте

В Лусоне 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Diosdado Macapagal International (Clark International)» вам не избежать

Список аэропортов Лусона

  1. Кларк CRK
    Diosdado Macapagal International (Clark International)
  2. Cubi Pt NAS NCPне гражданский
    Cubi Pt NAS

Самые дешёвые билеты в Лусон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.12.2020из 🇵🇭Баколода3 2141ч 20м
25.12.2020из Гонконга7 21221ч 20м (⇵2)
11.11.2020из 🇵🇭Катиклана7 78736ч 5м (⇵2)
22.07.2021из Сеула8 41121ч 55м (⇵2)
01.12.2020из 🇸🇬Сингапура9 3503ч 45м
27.01.2021из 🇯🇵Токио9 6324ч 45м
03.11.2020из 🇦🇪Дубая22 09839ч 35м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Москвы25 07223ч 35м (⇵1)
08.07.2021из 🇶🇦Дохи29 35026ч 30м (⇵2)
23.12.2020из 🇰🇼Кувейт33 13119ч 25м (⇵1)
08.07.2021из 🇫🇷Ниццы40 03928ч 25м (⇵2)
17.11.2020из 🇺🇸Норфолка45 06035ч 10м (⇵2)
22.10.2020из 🇨🇳Шанхая46 87628ч 55м (⇵2)
21.12.2020из 🇸🇦Джидды46 97919ч 20м (⇵1)
05.12.2020из 🇺🇸Кливленда47 21043ч 45м (⇵2)
02.11.2020из 🇦🇪Шарджи49 93530ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇬🇧Лидс70 04225ч 35м (⇵2)
04.11.2020из 🇦🇺Сиднея73 02234ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Красноярска119 25132ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Лусона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Себу, Кагаян-де-Оро, Дубай, Хьюстон и Рейкьявик

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Лусона