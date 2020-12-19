Как добраться до Лусона на самолёте
В Лусоне 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Diosdado Macapagal International (Clark International)» вам не избежать
Список аэропортов Лусона
- Кларк CRKDiosdado Macapagal International (Clark International)
- Cubi Pt NAS NCPне гражданскийCubi Pt NAS
Самые дешёвые билеты в Лусон из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.12.2020
|из 🇵🇭Баколода
|3 214
|1ч 20м
|25.12.2020
|из Гонконга
|7 212
|21ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇵🇭Катиклана
|7 787
|36ч 5м (⇵2)
|22.07.2021
|из Сеула
|8 411
|21ч 55м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|9 350
|3ч 45м
|27.01.2021
|из 🇯🇵Токио
|9 632
|4ч 45м
|03.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|22 098
|39ч 35м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|25 072
|23ч 35м (⇵1)
|08.07.2021
|из 🇶🇦Дохи
|29 350
|26ч 30м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|33 131
|19ч 25м (⇵1)
|08.07.2021
|из 🇫🇷Ниццы
|40 039
|28ч 25м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇺🇸Норфолка
|45 060
|35ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|46 876
|28ч 55м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇸🇦Джидды
|46 979
|19ч 20м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇺🇸Кливленда
|47 210
|43ч 45м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|49 935
|30ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Лидс
|70 042
|25ч 35м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|73 022
|34ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|119 251
|32ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лусона
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Лусона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Себу, Кагаян-де-Оро, Дубай, Хьюстон и Рейкьявик
- 01.01.202108.01.2021
- 14.10.202023.10.2020
- 21.04.202125.04.2021
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