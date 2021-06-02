Как добраться до Манилы на самолёте
В Маниле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ninoy Aquino International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Манилы
- Ниной Акино MNLNinoy Aquino International Airport
Самые дешёвые билеты в Манилу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|02.06.2021
|из 🇵🇭Генерала-Сантоса
|1 126
|2ч
|09.02.2021
|из 🇵🇭Катиклана
|1 509
|1ч 10м
|05.09.2021
|из 🇵🇭Кагаяна-де-Оро
|1 536
|1ч 45м
|17.10.2020
|из 🇵🇭Тагбиларана
|1 603
|1ч 30м
|28.11.2020
|из 🇵🇭Замбоанги
|1 613
|1ч 40м
|18.10.2020
|из 🇵🇭Таклобана
|1 667
|1ч 30м
|20.10.2020
|из 🇵🇭Себу
|1 780
|1ч 30м
|11.12.2020
|из 🇵🇭Давао
|1 815
|1ч 55м
|31.10.2020
|из 🇵🇭Пуэрто-Принсесы
|1 937
|1ч 30м
|30.10.2020
|из 🇵🇭Вирака
|2 078
|1ч 10м
|11.01.2021
|из 🇵🇭Рохаса
|2 269
|1ч 10м
|10.11.2020
|из 🇵🇭Пагадиана
|2 547
|1ч 40м
|28.10.2020
|из 🇵🇭Легаспи
|2 606
|1ч 40м
|09.11.2020
|из 🇵🇭Озамиса Сити
|2 705
|1ч 40м
|15.10.2020
|из 🇵🇭Котабато
|2 731
|1ч 55м
|03.12.2020
|из 🇵🇭Думагете
|2 781
|1ч 30м
|01.11.2020
|из 🇵🇭Баколода
|3 062
|1ч 25м
|18.02.2021
|из Гонконга
|3 553
|2ч 15м
|18.10.2020
|из 🇵🇭Бутуана
|3 684
|1ч 50м
|17.04.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|3 749
|2ч 30м
|03.01.2021
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|3 910
|2ч 35м
|10.01.2021
|из Сеула
|4 475
|4ч 10м
|10.11.2020
|из 🇵🇭Наги
|4 711
|1ч 20м
|12.08.2021
|из 🇯🇵Токио
|4 727
|5ч
|25.08.2021
|из 🇦🇪Дубая
|5 128
|9ч 20м
|27.03.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|5 457
|4ч 15м
|02.04.2021
|из 🇻🇳Хошимина
|5 472
|2ч 50м
|01.04.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|5 839
|3ч 25м
|12.01.2021
|из 🇻🇳Ханоя
|6 318
|3ч 25м
|09.11.2020
|из 🇵🇭Эль-Нидо
|6 487
|1ч 20м
|05.04.2021
|из 🇮🇩Бали
|6 882
|4ч 15м
|12.04.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|7 440
|3ч 50м
|15.10.2020
|из 🇵🇭Илоило
|8 359
|1ч 20м
|02.04.2021
|из 🇻🇳Нячанга
|8 435
|18ч (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇯🇵Осаки
|8 645
|4ч 30м
|02.04.2021
|из 🇻🇳Далата
|8 758
|6ч 20м (⇵1)
|06.11.2020
|из Макао
|10 080
|2ч 20м
|17.02.2021
|из 🇨🇳Пекина
|10 240
|5ч 10м
|16.11.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|10 859
|24ч 25м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇮🇳Калькутты
|11 185
|11ч 20м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇲🇾Кучинга
|11 208
|22ч 40м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇲🇾Сибу
|11 473
|24ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇵🇭Бушуанги
|12 915
|22ч 40м (⇵1)
|03.02.2021
|из 🇦🇺Сиднея
|14 104
|8ч 10м
|11.11.2020
|из Пусана
|14 288
|17ч 40м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇮🇷Тегерана
|14 601
|16ч 35м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|15 325
|15ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇲🇾Коты-Кинабалу
|16 090
|9ч 10м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇯🇵Нагои
|16 502
|8ч 15м (⇵1)
|19.06.2021
|из 🇺🇦Киева
|16 541
|34ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|17 160
|28ч 25м (⇵1)
|15.03.2021
|из Порта-Морсби
|18 106
|5ч 20м
|01.08.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|18 392
|34ч 10м (⇵1)
|02.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|19 133
|32ч 20м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|19 192
|10ч 45м (⇵1)
|31.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|19 289
|23ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из Хагатны
|19 534
|3ч 50м
|19.02.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|20 770
|22ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из Чхонджу
|21 003
|28ч 55м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|21 179
|15ч 20м (⇵1)
|19.01.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|21 676
|33ч 15м (⇵2)
|10.06.2021
|из 🇵🇰Карачей
|21 937
|34ч 15м (⇵1)
|31.03.2021
|из 🇸🇦Джидды
|22 366
|32ч 55м (⇵1)
|01.04.2021
|из 🇮🇳Дели
|22 736
|16ч (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|22 872
|24ч 5м (⇵2)
|28.06.2021
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|22 919
|32ч 15м (⇵2)
|20.03.2021
|из 🇰🇼Кувейт
|23 797
|38ч (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|24 370
|47ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из Тэгу
|24 639
|27ч 10м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇲🇲Янгона
|24 665
|26ч 15м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|25 444
|41ч 20м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|25 618
|22ч 20м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇸🇦Даммама
|25 734
|30ч 25м (⇵2)
|08.07.2021
|из 🇺🇦Одессы
|26 420
|47ч 5м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇨🇳Харбина
|26 764
|15ч 45м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|27 064
|39ч 35м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|27 359
|42ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|27 459
|53ч (⇵2)
|08.02.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|28 232
|56ч 55м (⇵2)
|03.03.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|28 344
|20ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|28 513
|40ч 15м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|28 528
|31ч 10м (⇵2)
|02.04.2021
|из 🇨🇦Ванкувера
|28 549
|26ч 30м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇳Гоа
|28 933
|26ч 10м (⇵2)
|22.03.2021
|из 🇬🇧Лондона
|28 950
|56ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|29 017
|28ч 20м (⇵2)
|02.04.2021
|из Ялты
|29 307
|34ч 25м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|29 436
|19ч 5м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇧🇾Минска
|29 656
|33ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇸🇦Таифа
|29 876
|21ч 5м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇧🇭Манамы
|29 989
|8ч 45м
|03.01.2021
|из 🇷🇺Самары
|30 261
|50ч 30м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|30 334
|33ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|30 343
|13ч 40м (⇵1)
|14.02.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|30 528
|15ч 5м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇸🇦Джизана
|30 748
|34ч 10м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|30 823
|22ч 30м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|31 006
|13ч 55м (⇵1)
|08.03.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|31 036
|25ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇶🇦Дохи
|31 243
|8ч 35м
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Манилы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Манилы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Себу, Гонконг, Москва и Катиклан
- 31.07.202103.08.2021
- 19.10.202023.10.2020
- 11.06.202116.06.2021
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