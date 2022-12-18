Сон наяву: дивный мир Филиппин

Отдохнуть на райских пляжах, поплавать на каяках и представить себя героями приключенческого фильма

В поездке с нами вас ждут не просто яркие эмоции, а невероятный и незабываемый опыт! Мы проплывём на лодке по самой длинной в мире подземной реке, прокатимся по историческому району Манилы на сигвеях. Несколько дней будем совершать морские путешествия на национальных лодках по островам и лагунам. Исследуем коралловые рифы и поплаваем с китовыми акулами. И конечно, понежимся на белоснежном песке пляжей, словно сошедших с самых красивых открыток.
Сон наяву: дивный мир Филиппин
Сон наяву: дивный мир Филиппин
Сон наяву: дивный мир Филиппин
Сон наяву: дивный мир Филиппин
Сон наяву: дивный мир Филиппин
Сон наяву: дивный мир Филиппин
Сон наяву: дивный мир Филиппин
Ближайшие даты:
6
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Виза для граждан РФ не требуется, по прилёте бесплатно ставят штамп на 30 дней.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Манила, аэропорт, 16:00 (местное время)
Завершение: Манила, аэропорт, 20:00 (местное время)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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