В поездке с нами вас ждут не просто яркие эмоции, а невероятный и незабываемый опыт! Мы проплывём на лодке по самой длинной в мире подземной реке, прокатимся по историческому району Манилы на сигвеях. Несколько дней будем совершать морские путешествия на национальных лодках по островам и лагунам. Исследуем коралловые рифы и поплаваем с китовыми акулами. И конечно, понежимся на белоснежном песке пляжей, словно сошедших с самых красивых открыток.