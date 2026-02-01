Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные локации и активный отдых
Покататься на квадроциклах, устроить каньонинг к водопаду и поплавать с китовыми акулами
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, зависит от рейса
12 фев в 23:45
1 мар в 23:45
$4400 за человека
Филиппины: от райских пляжей до зиплайна и плавания с сардинами
Покататься на квадроцикле, увидеть долгопятов, удивиться пещерной реке и пообедать на плоту
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, по времени рейса
1 мар в 23:45
8 мар в 23:45
$3500 за человека
Филиппины: тур по островам с водными прогулками, активностями и пляжным отдыхом
Поплавать с черепахами и акулами, побывать в этнодеревне, совершить каньонинг и круизы по рекам
Начало: Манила, до 16:00
5 мар в 16:00
20 мар в 16:00
$2770 за человека
Приключение на Филиппинах: рисовые террасы, восхождение на Апо и 107-летняя татуировщица Апо Ванг-Од
Спуститься в загадочную пещеру, встретить рассвет на вершине и заняться каньонингом
Начало: Манила, 6:00, заберём вас от вашего отеля. Если ва...
22 фев в 06:00
1 мар в 06:00
$4400 за человека
