Найдено 4 тура в категории « Активные туры » в Маниле на русском языке, цены от $2770. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

Туры на русском языке в Маниле (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 4 тура на 2026 год по теме «Активные туры», 5 ⭐ отзывов, цены от $2770. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель