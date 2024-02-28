15 дней
Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
Попробовать мороженое из молока кокоса, устроить пикник у водопада и поплавать с китовыми акулами
Начало: Аэропорт Манилы, с 12:00 до 15:00
18 авг в 12:00
25 авг в 12:00
$2 490 за человека
10 дней
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Прокатиться на лодке по подземной реке, увидеть пугливых долгопятов и пообедать в плавучем ресторане
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, с 12:00 до 15:00, точ...
18 авг в 12:00
25 авг в 12:00
$1 890 за человека
12 дней
Приключения на Филиппинских островах: от Палавана до Боракая
Прокатиться на квадроциклах вокруг Шоколадных холмов и побывать на острове черепах
Начало: Аэропорт Манилы, с 12:00 до 15:00
18 авг в 14:00
1 сен в 14:00
$2 190 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана28 февраля 2024Я хочу написать отзыв про наше замечательное и незабываемое путешествие на Филиппины с гидом Дмитрием и его напарницей Дипсии. Мы
- ННаталья17 января 2024Давно планировала отдых на Филиппинах и вот наконец моя мечта сбылась! За это большое спасибо лучшему гиду Дмитрию и его
- ААнна28 декабря 2023Долго не получалось попасть в Филиппины, но решилась, увидев авторский тур в эту прекраснейшую страну. И не пожалела! Неудобства компенсировались
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «На майские праздники»
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