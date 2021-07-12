Как добраться до Пуэрто-Принсесы на самолёте
В Пуэрто-Принсесе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Puerto Princesa International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пуэрто-Принсесы
- Пуэрто-Принсеса PPSPuerto Princesa International Airport
Самые дешёвые билеты в Пуэрто-Принсесу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.07.2021
|из 🇵🇭Манилы
|1 187
|1ч 35м
|05.12.2020
|из 🇵🇭Себу
|1 526
|1ч 15м
|16.11.2020
|из 🇵🇭Лусона
|3 688
|1ч 20м
|16.10.2020
|из 🇵🇭Диполога
|9 348
|23ч 40м (⇵1)
|03.08.2021
|из 🇯🇵Токио
|12 904
|11ч (⇵1)
|12.01.2021
|из 🇦🇪Дубая
|16 020
|11ч 35м (⇵1)
|31.01.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|18 493
|19ч 35м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|24 897
|32ч 5м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|53 848
|37ч 35м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|54 072
|17ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|66 555
|41ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пуэрто-Принсесы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пуэрто-Принсесы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Манила
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