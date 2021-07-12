Летим в Пуэрто-Принсесу

Как добраться до Пуэрто-Принсесы на самолёте

В Пуэрто-Принсесе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Puerto Princesa International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пуэрто-Принсесы

  1. Пуэрто-Принсеса PPS
    Puerto Princesa International Airport

Самые дешёвые билеты в Пуэрто-Принсесу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.07.2021из 🇵🇭Манилы1 1871ч 35м
05.12.2020из 🇵🇭Себу1 5261ч 15м
16.11.2020из 🇵🇭Лусона3 6881ч 20м
16.10.2020из 🇵🇭Диполога9 34823ч 40м (⇵1)
03.08.2021из 🇯🇵Токио12 90411ч (⇵1)
12.01.2021из 🇦🇪Дубая16 02011ч 35м (⇵1)
31.01.2021из 🇷🇺Владивостока18 49319ч 35м (⇵2)
21.01.2021из 🇷🇺Москвы24 89732ч 5м (⇵2)
29.11.2020из 🇺🇦Киева53 84837ч 35м (⇵2)
12.01.2021из 🇦🇪Шарджи54 07217ч 10м (⇵2)
22.10.2020из 🇪🇸Барселоны66 55541ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Пуэрто-Принсесы