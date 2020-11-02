Как добраться до Рохаса на самолёте

В Рохасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Roxas City Airport» вам не избежать

Список аэропортов Рохаса

Рохас RXS Roxas City Airport

Самые дешёвые билеты в Рохас из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇵🇭 Манилы 2 278 1ч 20м из 🇷🇺 Москвы 21 312 28ч 40м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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