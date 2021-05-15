Летим в Сайяк (Сиаргао)

Как добраться до Сайяка (Сиаргао) на самолёте

В Сайяке (Сиаргао) 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sayak (Siargao)» вам не избежать

Список аэропортов Сайяка (Сиаргао)

  1. Сиаргао (Сайяк) IAO
    Sayak (Siargao)

Самые дешёвые билеты в Сайяк (Сиаргао) из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.05.2021из 🇵🇭Давао4 45411ч (⇵1)
26.02.2021из 🇵🇭Манилы4 686
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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