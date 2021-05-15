Как добраться до Сайяка (Сиаргао) на самолёте

В Сайяке (Сиаргао) 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sayak (Siargao)» вам не избежать

Список аэропортов Сайяка (Сиаргао)

Сиаргао (Сайяк) IAO Sayak (Siargao)

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇵🇭 Давао 4 454 11ч (⇵1) из 🇵🇭 Манилы 4 686 2ч * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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