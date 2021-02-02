Как добраться до Себу на самолёте
В Себу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mactan-Cebu International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Себу
- Себу-Мактан CEBMactan-Cebu International Airport
Самые дешёвые билеты в Себу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|02.02.2021
|из 🇵🇭Лусона
|894
|1ч 20м
|02.12.2020
|из 🇵🇭Кагаяна-де-Оро
|1 229
|45м
|20.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|1 590
|1ч 30м
|10.11.2020
|из 🇵🇭Замбоанги
|3 732
|28ч 15м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇵🇭Калибо
|3 781
|24ч 30м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇵🇭Баколода
|3 928
|14ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇵🇭Катиклана
|4 373
|5ч 15м (⇵1)
|13.08.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|4 619
|12ч 30м (⇵1)
|01.09.2021
|из Гонконга
|4 842
|9ч 10м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇵🇭Озамиса Сити
|5 001
|7ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇵🇭Легаспи
|5 088
|22ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇵🇭Бутуана
|5 577
|22ч 45м (⇵1)
|09.01.2021
|из Сеула
|6 016
|4ч 35м
|20.01.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|6 564
|3ч 35м
|02.04.2021
|из 🇻🇳Хошимина
|7 934
|6ч 40м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|8 649
|30ч 25м (⇵1)
|02.04.2021
|из 🇻🇳Ханоя
|10 527
|8ч 15м (⇵1)
|02.04.2021
|из 🇻🇳Далата
|11 478
|8ч 50м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|12 238
|22ч 15м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|17 347
|19ч 5м (⇵1)
|09.01.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|17 374
|12ч 30м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|20 204
|28ч 55м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|25 227
|17ч 30м (⇵1)
|09.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|25 897
|26ч 10м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|27 582
|36ч 40м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|27 928
|41ч 55м (⇵2)
|10.01.2021
|из Сайпана
|28 135
|25ч 55м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|28 448
|10ч 55м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|29 088
|55ч 10м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|29 298
|30ч 55м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|29 353
|19ч (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇷🇺Казани
|29 508
|41ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|29 873
|38ч 40м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|30 100
|40ч 10м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Анапы
|33 185
|23ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|33 636
|23ч 15м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Омска
|34 218
|44ч 40м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇶🇦Дохи
|35 087
|36ч 10м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇯🇵Комацу
|35 389
|24ч 55м (⇵2)
|09.01.2021
|из 🇦🇺Мельбурна
|35 701
|19ч 45м (⇵2)
|03.09.2021
|из 🇺🇸Портленда
|37 041
|23ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇳🇵Катманду
|39 317
|26ч 35м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|40 341
|38ч 5м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|42 641
|27ч (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|42 835
|43ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|43 218
|31ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|43 753
|39ч 30м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|45 511
|45ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|45 848
|28ч 50м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇷🇺Благовещенска
|46 645
|32ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|46 708
|31ч (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇺🇸Детройт
|47 824
|31ч 5м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|48 378
|25ч 10м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇧🇭Манамы
|49 029
|57ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇩Макасара
|51 059
|42ч 10м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|51 628
|49ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇩Бали
|54 180
|33ч 40м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|57 474
|31ч 10м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Норильска
|63 270
|44ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|208 342
|49ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Себу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Себу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Баколод, Сайяк (Сиаргао), Манила, Сидней и Таклобан
- 30.11.202002.12.2020
- 01.01.202105.01.2021
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