Летим в Себу

Как добраться до Себу на самолёте

В Себу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mactan-Cebu International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Себу

  1. Себу-Мактан CEB
    Mactan-Cebu International Airport

Самые дешёвые билеты в Себу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
02.02.2021из 🇵🇭Лусона8941ч 20м
02.12.2020из 🇵🇭Кагаяна-де-Оро1 22945м
20.10.2020из 🇵🇭Манилы1 5901ч 30м
10.11.2020из 🇵🇭Замбоанги3 73228ч 15м (⇵1)
03.11.2020из 🇵🇭Калибо3 78124ч 30м (⇵1)
11.11.2020из 🇵🇭Баколода3 92814ч 20м (⇵1)
11.11.2020из 🇵🇭Катиклана4 3735ч 15м (⇵1)
13.08.2021из 🇹🇼Тайбэй4 61912ч 30м (⇵1)
01.09.2021из Гонконга4 8429ч 10м (⇵1)
11.11.2020из 🇵🇭Озамиса Сити5 0017ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇵🇭Легаспи5 08822ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇵🇭Бутуана5 57722ч 45м (⇵1)
09.01.2021из Сеула6 0164ч 35м
20.01.2021из 🇸🇬Сингапура6 5643ч 35м
02.04.2021из 🇻🇳Хошимина7 9346ч 40м (⇵1)
28.11.2020из 🇯🇵Токио8 64930ч 25м (⇵1)
02.04.2021из 🇻🇳Ханоя10 5278ч 15м (⇵1)
02.04.2021из 🇻🇳Далата11 4788ч 50м (⇵2)
02.12.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура12 23822ч 15м (⇵1)
03.12.2020из 🇹🇭Бангкока17 34719ч 5м (⇵1)
09.01.2021из 🇷🇺Владивостока17 37412ч 30м (⇵1)
08.11.2020из 🇦🇪Дубая20 20428ч 55м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Москвы25 22717ч 30м (⇵1)
09.02.2021из 🇷🇺Новосибирска25 89726ч 10м (⇵2)
02.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга27 58236ч 40м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Хабаровска27 92841ч 55м (⇵2)
10.01.2021из Сайпана28 13525ч 55м (⇵1)
11.11.2020из 🇹🇼Гаосюн28 44810ч 55м (⇵1)
14.11.2020из 🇰🇼Кувейт29 08855ч 10м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Тюмени29 29830ч 55м (⇵2)
12.01.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса29 35319ч (⇵1)
11.01.2021из 🇷🇺Казани29 50841ч (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Краснодара29 87338ч 40м (⇵2)
22.01.2021из 🇹🇷Стамбула30 10040ч 10м (⇵2)
15.12.2020из 🇷🇺Анапы33 18523ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇾Минска33 63623ч 15м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Омска34 21844ч 40м (⇵2)
22.01.2021из 🇶🇦Дохи35 08736ч 10м (⇵2)
19.11.2020из 🇯🇵Комацу35 38924ч 55м (⇵2)
09.01.2021из 🇦🇺Мельбурна35 70119ч 45м (⇵2)
03.09.2021из 🇺🇸Портленда37 04123ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇳🇵Катманду39 31726ч 35м (⇵1)
01.02.2021из 🇵🇱Варшавы40 34138ч 5м (⇵2)
03.12.2020из 🇰🇿Алматы42 64127ч (⇵2)
30.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне42 83543ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Киева43 21831ч 50м (⇵2)
27.10.2020из 🇸🇦Даммама43 75339ч 30м (⇵2)
19.11.2020из 🇺🇸Хьюстона45 51145ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇨🇦Торонто45 84828ч 50м (⇵2)
10.01.2021из 🇷🇺Благовещенска46 64532ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇦🇪Шарджи46 70831ч (⇵2)
05.11.2020из 🇺🇸Детройт47 82431ч 5м (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇹Рима48 37825ч 10м (⇵2)
21.10.2020из 🇧🇭Манамы49 02957ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇩Макасара51 05942ч 10м (⇵2)
07.11.2020из 🇦🇺Сиднея51 62849ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇩Бали54 18033ч 40м (⇵2)
14.01.2021из 🇺🇸Онтарио57 47431ч 10м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Норильска63 27044ч 10м (⇵2)
18.10.2020из 🇮🇳Хайдарабада208 34249ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Себу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Баколод, Сайяк (Сиаргао), Манила, Сидней и Таклобан

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Себу