1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Увидеть акулу на расстоянии вытянутой руки

Каждое утро лодочники в городе Ослоб кормят китовых акул, рассыпая в воду горсти планктона. Поэтому мы отправимся в этот город еще на рассвете, чтобы успеть до полудня поплавать с гигантскими рыбами. Дорога занимает около трёх часов, но обещаю, что скучно не будет: вы полюбуетесь на пролетающие мимо города и пейзажи, услышите истории о Филиппинах и узнаете об акулах, с которыми вам предстоит встретиться. Спокойные и медлительные, они обладают мягким характером и к пловцам относятся дружелюбно.

Сказочно красивый водопад

После купания среди китовых акул вас ждет обед с видом на море: свежайшие морепродукты, мясо и курица, приготовленные на гриле, а также местное пиво Сан Мигель утолят голод и помогут набраться сил. Ведь дальше мы отправимся в горы, чтобы увидеть самый высокий каскадный водопад на острове — Тумалог. Его стены обросли известняковыми «зонтиками», а вокруг высятся огромные, поросшие мхом деревья. Чистая прохладная вода разбивается на множество бриллиантовых капель, а отражающиеся в них лучи солнца создают радугу.