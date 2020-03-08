1 отзыв оставили туристы

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Подводная прогулка с китовыми акулами

Поплавать рядом с крупнейшей рыбой в мире, а после обеда отправиться к живописному водопаду Тумалог

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 9 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От $326 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Денис
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Денис – Гид в Себу
Это путешествие подарит незабываемый опыт: вам предстоит снорклинг или дайвинг по соседству со стаей китовых акул.

Их размер достигает 20 метров — это самый большой вид среди всех рыб.

Питаются они планктоном, поэтому для человека не представляют никакой угрозы.

Акулы находятся в постоянном движении, и не исключено, что вы случайно заденете их рукой или ногой — адреналин и яркие впечатления обеспечены!
Подводная прогулка с китовыми акулами
Подводная прогулка с китовыми акулами

Что вас ожидает

Увидеть акулу на расстоянии вытянутой руки
Каждое утро лодочники в городе Ослоб кормят китовых акул, рассыпая в воду горсти планктона. Поэтому мы отправимся в этот город еще на рассвете, чтобы успеть до полудня поплавать с гигантскими рыбами. Дорога занимает около трёх часов, но обещаю, что скучно не будет: вы полюбуетесь на пролетающие мимо города и пейзажи, услышите истории о Филиппинах и узнаете об акулах, с которыми вам предстоит встретиться. Спокойные и медлительные, они обладают мягким характером и к пловцам относятся дружелюбно.

Сказочно красивый водопад
После купания среди китовых акул вас ждет обед с видом на море: свежайшие морепродукты, мясо и курица, приготовленные на гриле, а также местное пиво Сан Мигель утолят голод и помогут набраться сил. Ведь дальше мы отправимся в горы, чтобы увидеть самый высокий каскадный водопад на острове — Тумалог. Его стены обросли известняковыми «зонтиками», а вокруг высятся огромные, поросшие мхом деревья. Чистая прохладная вода разбивается на множество бриллиантовых капель, а отражающиеся в них лучи солнца создают радугу.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер, спасательный жилет, снаряжение для снорклинга или дайвинга, а также обед.
  • Плавание с акулами длится полчаса. Все правила вам расскажут на месте — за обращением с акулами строго следят представители Greenpeace.
  • По желанию вы можете арендовать за 10-15 долларов камеру для подводной съемки, и на память об этой экскурсии у вас останутся замечательные снимки с китовыми акулами.
Подводная прогулка с китовыми акулами
Подводная прогулка с китовыми акулами
Подводная прогулка с китовыми акулами
Подводная прогулка с китовыми акулами
Подводная прогулка с китовыми акулами
Подводная прогулка с китовыми акулами
Подводная прогулка с китовыми акулами
Подводная прогулка с китовыми акулами
Подводная прогулка с китовыми акулами
Подводная прогулка с китовыми акулами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Привет! Меня зовут Денис. Я живу в одной из самых удивительных стран в мире — Филиппины. Если вы хотите получить от этой страны только самые лучшие и положительные эмоции и не сталкиваться с проблемами организации отдыха, то пишите мне. Для меня самое главное, чтобы вы остались довольны и захотели вернуться в эту замечательную страну. Территориально нахожусь в Себу, но помогу с организацией отдыха практически в любой точке Филиппин.
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1 отзыв оставили туристы

Марина
8 марта 2020
Впечатления на всю жизнь. Наслаждайтесь каждой минутой и сохраните в своей памяти все моменты этой необычной экскурсии. Вспоминаю с теплотой и улыбкой.

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Осмотреть природные и архитектурные красоты островов и погрузиться в их историю и культуру
Вы осмотрите самые интересные и красивые места островов Себу и соседнего Мактана. Услышите о том, как проходила колонизация Филиппин и в подробностях — историю Магеллана и вождя Лапу-Лапу. В доме-музее я расскажу о традициях и укладе филиппинцев. А еще мы полюбуемся панорамами на обзорных площадках и узнаете о производстве гитар и сушеного манго.

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