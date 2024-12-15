На 8 Марта – туры в Себу

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Себу на русском языке, цены от $750, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Острова Себу и Бохол: индивидуальный тур со снорклингом и пляжным отдыхом
На машине
1 отзыв
6 дней
Острова Себу и Бохол: индивидуальный тур со снорклингом и пляжным отдыхом
Увидеть морских и экзотических обитателей, отправиться на каньонинг и в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан (Себу), время встречи зависит от в...
2 янв в 00:00
6 янв в 00:00
$1100 за человека
Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
скидка
10%
1 отзыв
5 дней
Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
Поплавать со стаями сардин, покормить обезьянок и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейс...
3 мар в 08:00
5 мая в 08:00
1400$1260 за человека
Филиппинский экспресс-трип: индивидуальное путешествие по знаковым локациям островов Себу и Бохоль
4 дня
Филиппинский экспресс-трип: индивидуальное путешествие по знаковым локациям островов Себу и Бохоль
Посетить рукотворный лес, увидеть Шоколадные холмы и отправиться в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан / любое другое место острова Себу ...
3 янв в 08:00
8 янв в 08:00
$750 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    15 декабря 2024
    Острова Себу и Бохол: индивидуальный тур со снорклингом и пляжным отдыхом
    Мы выбрали индивидуальный тур и не ошиблись🤩 это очень комфортно, много информации и масса прекрасных впечатлений👍 огромное спасибо Елене и Константину👏
  • Д
    Дмитрий
    5 февраля 2024
    Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
    Огромное спасибо за прекрасный тур на Филиппинах! Успели посмотреть и все самые известные точки Себу и бохоля, и съездить в красивейшие
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    места, которые Андрей сам подыскал и где нет ни одного туриста. В итоге и природу посмотрели, и в интереснейших активностях поучаствовали (китовые акулы, дайвинг, каньонинг). По-моему, лучшего маршрута и программы по насыщенности и получению первого представления о Филиппинах невозможно придумать

    Огромное спасибо заОгромное спасибо за

Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «На 8 Марта»

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  1. Острова Себу и Бохол: индивидуальный тур со снорклингом и пляжным отдыхом
  2. Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
  3. Филиппинский экспресс-трип: индивидуальное путешествие по знаковым локациям островов Себу и Бохоль
Сколько стоит тур в Себу в декабре 2024
Сейчас в Себу в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 750 до 1260 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Себу (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на 8 марта, 2 ⭐ отзыва, цены от $750. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль