Летим в Таклобан

Как добраться до Таклобана на самолёте

В Таклобане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «D. Z. Romualdez Airport» вам не избежать

Список аэропортов Таклобана

  1. Д. З. Ромуальдес TAC
    D. Z. Romualdez Airport

Самые дешёвые билеты в Таклобан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
18.05.2021из 🇵🇭Манилы1 2281ч 20м
01.08.2021из 🇵🇭Лусона2 3806ч 5м (⇵1)
11.11.2020из 🇵🇭Себу3 84024ч 45м (⇵1)
17.01.2021из 🇷🇺Москвы20 91229ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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