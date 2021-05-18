Как добраться до Таклобана на самолёте

В Таклобане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «D. Z. Romualdez Airport» вам не избежать

Список аэропортов Таклобана

Д. З. Ромуальдес TAC D. Z. Romualdez Airport

Самые дешёвые билеты в Таклобан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇵🇭 Манилы 1 228 1ч 20м из 🇵🇭 Лусона 2 380 6ч 5м (⇵1) из 🇵🇭 Себу 3 840 24ч 45м (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 20 912 29ч (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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