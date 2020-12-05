Летим в Замбоангу

Как добраться до Замбоанги на самолёте

В Замбоанге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zamboanga International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Замбоанги

  1. Бушуанга ZAM
    Zamboanga International Airport

Самые дешёвые билеты в Замбоангу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
05.12.2020из 🇵🇭Манилы1 7121ч 40м
11.01.2021из 🇵🇭Лусона3 70110ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇵🇭Давао4 30823ч 25м (⇵1)
01.12.2020из 🇲🇾Коты-Кинабалу19 75928ч (⇵2)
20.12.2020из 🇷🇴Бухареста60 84736ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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