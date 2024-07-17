2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Хельсинки: истории, легенды и финские лакомства
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Хельсинки! Вас ждут 10 достопримечательностей, 10 легендарных личностей и 10 лакомств финской кухни
Начало: Вестибюль отеля Marski, Mannerheimintie 10
Расписание: ежедневно с 10.00 до 17.00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€89 за всё до 5 чел.
2 часа
Фотопрогулка
Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»
Прогулка по Хельсинки раскроет его имперскую стать, инновационность и историческую элегантность. Удобная обувь - ваш билет в путешествие
Начало: Памятник Людвигу Рунебергу (Pohjoisesplanadi, 29)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€12.20 за человека
1 час
Индивидуальная
Мото-прогулка по Хельсинки: эксклюзивный тур на мотоцикле
Почувствуйте дух Хельсинки, исследуя его улицы и набережные на мотоцикле. Эта индивидуальная экскурсия подарит вам незабываемые эмоции
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий17 июля 2024Очень подробно и интересно, время пролетело назаметно. Понравилось и взрослым и детям!
- ЕЕвгений28 июня 2024У нас была обзорная экскурсия по Хельсинки, очень понравилось! Ирина провела с нами много времени и ответила на все вопросы. Спасибо
- KKatsiaryna18 марта 2024Ирина - очень хороший, интересный экскурсовод, с индивидуальным подходом. Всем рекомендую, остались очень довольны. Были в Хельсинки до этого несколько раз, не впечатлялись, а с ней город открылся с новых разных сторон
- ssvetik218 января 2020Из Хельсинки в Порвоо «За спичками»Экскурсия замечательная! И дети и родители в восторге! Городок Порвоо очень понравился: небольшой, уютный, красивый. Прошлись по местам, где проходили
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Популярные экскурсии»
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