Д Дмитрий Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка Очень подробно и интересно, время пролетело назаметно. Понравилось и взрослым и детям!

Е Евгений Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка У нас была обзорная экскурсия по Хельсинки, очень понравилось! Ирина провела с нами много времени и ответила на все вопросы. Спасибо

K Katsiaryna Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка Ирина - очень хороший, интересный экскурсовод, с индивидуальным подходом. Всем рекомендую, остались очень довольны. Были в Хельсинки до этого несколько раз, не впечатлялись, а с ней город открылся с новых разных сторон