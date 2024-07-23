2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Завтра в 11:30
6 авг в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хельсинки: история, дизайн, кухня
Откройте для себя уникальный Хельсинки: исторические эпохи, дизайнерские кварталы, спортивные арены и национальную кухню
8 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Хельсинки: архитектура, история и деликатесы
Прогулка по старому Хельсинки: северный модерн, история финского дизайна, «маленькая Россия» и вкусные деликатесы на Рыночной площади. Уникальный опыт
12 авг в 08:00
13 авг в 15:00
€105 за всё до 6 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только: групповая экскурсия
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
10 авг в 11:00
11 авг в 13:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника23 июля 2024Ольга - прекрасный экскурсовод! Спокойный и уверенный водитель, что очень важно, при проведении автоэкскурсии)) наше знакомство с историей Хельсинки началось
- GGary18 июля 2024Прекрасный гид! Маршрут был индивидуально построен со всеми нашими пожеланиями по дороге. Отличная комфортабельная машина. Приятное общение. Отвечает на все поставленный вопросы. Хорошее общение с детьми! Рекомендую!
- ММарина17 июля 2024Ольга - очень интересный человек, с широким кругозором и глубокой эрудицией. Прекрасный рассказчик, который может углубиться как в исторические и
- MMikhail28 июня 2024Ольга — прекрасный гид, Хельсинки знает и любит, и внимательно учитывает интересы и пожелания туриста. Рассказывает не просто то, что знает, а то, что интересно узнать туристу:) И конечно, экскурсия на автомобиле — это комфорт и удовольствие. Рекомендую!
- LLena20 мая 2024Большое спасибо за очень интересную экскурсию по городу Хельсинки. Мы узнали много интересного не только об истории Финляндии но и жизни, обычиях финнов. Мы очень рекомендуем этого замечательного гида.
- ССветлана12 сентября 2023Отличная экскурсия. Как раз то, что мы хотели, будучи в городе впервые и только на один день.
- ИИрина26 июля 2023Спасибо огромное Ольге за прекрасную экскурсию по Хельсинки. Нестандартный подход, интересная подача материала, дружеское общение. Очень все понравилось. Обязательно приеду еще в этот замечательный город.
- ООльга13 мая 2023Были с мужем в апреле 2022. Экскурсия была очень интересной, а сама Ольга удивительно чудесная и приятная в общении! Мы остались очень довольны и благодарны!
- AAleksandr2 мая 2023Все прошло отлично, гуляли по городу 2.5 часа, получили классные рекомендации по тому куда сходить с ребенком
- РРита26 сентября 2022Инна, потрясающий гид и потрясающая женщина, знающая свой город, историю страны. Очень много нового узнала и подчеркнула для себя важного.
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