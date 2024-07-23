Все – экскурсии в Хельсинки

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Хельсинки на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
На машине
117 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Завтра в 11:30
6 авг в 11:30
150 за всё до 4 чел.
Хельсинки для всех
Пешая
56 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хельсинки: история, дизайн, кухня
Откройте для себя уникальный Хельсинки: исторические эпохи, дизайнерские кварталы, спортивные арены и национальную кухню
8 авг в 09:00
11 авг в 09:00
100 за всё до 6 чел.
Знакомство с Хельсинки
Пешая
55 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Хельсинки: архитектура, история и деликатесы
Прогулка по старому Хельсинки: северный модерн, история финского дизайна, «маленькая Россия» и вкусные деликатесы на Рыночной площади. Уникальный опыт
12 авг в 08:00
13 авг в 15:00
105 за всё до 6 чел.
Хельсинки - самое главное и не только
Пешая
114 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только: групповая экскурсия
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
10 авг в 11:00
11 авг в 13:30
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    23 июля 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Ольга - прекрасный экскурсовод! Спокойный и уверенный водитель, что очень важно, при проведении автоэкскурсии)) наше знакомство с историей Хельсинки началось
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    сразу, как только мы отъехали от корабля. Спасибо большое, Ольга, время пролетело быстро, вся информация подавалась ненавязчиво, не забивалась датами и сухими фактами, спасибо за прекрасно проведённое время.

  • G
    Gary
    18 июля 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Прекрасный гид! Маршрут был индивидуально построен со всеми нашими пожеланиями по дороге. Отличная комфортабельная машина. Приятное общение. Отвечает на все поставленный вопросы. Хорошее общение с детьми! Рекомендую!
  • М
    Марина
    17 июля 2024
    Хельсинки для всех
    Ольга - очень интересный человек, с широким кругозором и глубокой эрудицией. Прекрасный рассказчик, который может углубиться как в исторические и
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    искусствоведческие аспекты страны и города, так и с интересом поведать нюансы современной жизни Финляндии. Ольгу отличает высокий профессионализм, любовь к людям, открытость во взаимоотношениях и искренний интерес к своей работе и участникам экскурсии. С удовольствием рекомендую экскурсии Ольги тем, кто хочет не только узнать, но и почувствовать столицу и людей этой страны.

  • M
    Mikhail
    28 июня 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Ольга — прекрасный гид, Хельсинки знает и любит, и внимательно учитывает интересы и пожелания туриста. Рассказывает не просто то, что знает, а то, что интересно узнать туристу:) И конечно, экскурсия на автомобиле — это комфорт и удовольствие. Рекомендую!
    Ольга — прекрасный гид, Хельсинки знает и любит, и внимательно учитывает интересы и пожелания туриста. Рассказывает
  • L
    Lena
    20 мая 2024
    Знакомство с Хельсинки
    Большое спасибо за очень интересную экскурсию по городу Хельсинки. Мы узнали много интересного не только об истории Финляндии но и жизни, обычиях финнов. Мы очень рекомендуем этого замечательного гида.
  • С
    Светлана
    12 сентября 2023
    Знакомство с Хельсинки
    Отличная экскурсия. Как раз то, что мы хотели, будучи в городе впервые и только на один день.
  • И
    Ирина
    26 июля 2023
    Хельсинки для всех
    Спасибо огромное Ольге за прекрасную экскурсию по Хельсинки. Нестандартный подход, интересная подача материала, дружеское общение. Очень все понравилось. Обязательно приеду еще в этот замечательный город.
    Спасибо огромное Ольге за прекрасную экскурсию по Хельсинки. Нестандартный подход, интересная подача материала, дружеское общение. Очень
  • О
    Ольга
    13 мая 2023
    Хельсинки для всех
    Были с мужем в апреле 2022. Экскурсия была очень интересной, а сама Ольга удивительно чудесная и приятная в общении! Мы остались очень довольны и благодарны!
  • A
    Aleksandr
    2 мая 2023
    Знакомство с Хельсинки
    Все прошло отлично, гуляли по городу 2.5 часа, получили классные рекомендации по тому куда сходить с ребенком
  • Р
    Рита
    26 сентября 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Инна, потрясающий гид и потрясающая женщина, знающая свой город, историю страны. Очень много нового узнала и подчеркнула для себя важного.
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    За 2,5 часа влюбилась в город и захотелось остаться на подольше. Кто думает, что в Хельсинки нечего делать, это не так. Единственное о чем пожалела, что не взяла экскурсию в первый день, нужно брать сразу как приезжаешь, а потом исследовать все самому, потому что Инна расскажет о многом и покажет, как можно с пользой провести время, а не тупо сланятся по магазинам за покупками. Инна, спасибо Вам огромное. Знакомство с Вами было самым лучшим из моего мини путешествия. Отдельное спасибо за маленький подарок☺️ Процветания Вам и Вашей стране🌸

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хельсинки
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
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  3. Знакомство с Хельсинки
  4. Хельсинки - самое главное и не только
Какие места ещё посмотреть в Хельсинки
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Торговая площадь
  3. Парламент
Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в августе 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 150. Туристы уже оставили гидам 342 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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