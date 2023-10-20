Узнать, почему финны платят налог на сахар, и полакомиться бутербродом с лососем
Отличное сочетание экскурсии по столице Финляндии и знакомства с местной кухней. Проходя по знаковым историческим местам, вы прикоснётесь к хроникам Хельсинки. Узнаете, из чего построили рынок и при чём тут Крымская война.
Познакомитесь с гастрономическими привычками финнов и попробуете традиционные блюда — от копчёной оленины до шоколада.
Познакомитесь с гастрономическими привычками финнов и попробуете традиционные блюда — от копчёной оленины до шоколада.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по известным историческим местам Хельсинки, начиная с Сенатской площади. Пройдёте до соборов и Старого рынка. А в кафе, которое любят местные жители, попробуете традиционные финские блюда:
- Бутерброд с лососем
- Блины с красной икрой
- Копчёную оленину
- Местный ржаной хлеб
- Легендарный финский шоколад
Мы расскажем:
- Какое животное считается национальным в Финляндии
- Из кирпичей какой крепости сделаны стены рынка и как это связано с Крымской войной
- Почему архитектурные ансамбли Хельсинки и Ленинграда так похожи
- В какой день финны обязательно едят гороховый суп, а в какой — рыбный
- Почему финны платят налог на сахар
- И многое другое!
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги русскоговорящего гида, дегустация (пример меню: бутерброд с лососем, блины с красной икрой, копчёная оленина, ржаной хлеб, шоколад, безалкогольные напитки)
- Дополнительные расходы: игристое вино и чёрная икра — по желанию. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Алексантеринкату
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vigen — Организатор в Хельсинки
Мы — финский туроператор, предлагаем качественные услуги по конкурентным ценам по всей Финляндии и Лапландии. У нас работают только профессионалы с большим опытом.
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