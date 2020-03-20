10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Финская кухня — это не только суп из лосося и водка «Финляндия»: она разнообразна и удивительна. Чтобы это понять, мы пройдем по самым интересным ресторанчикам, кондитерским, кафе и барам Хельсинки. Вас ждет не только рассказ о традиционной гастрономии и деликатесах Финляндии, но и секреты приготовления местных блюд и напитков, а также увлекательный маршрут по необычным достопримечательностям города.

Что вас ожидает

Секреты финской кухни

На прогулке по центру города я расскажу вам, как национальная кухня веками влияла на образ жизни, историю и быт финнов. Вы узнаете о местных застольных традициях и фирменных блюдах из рыбы и оленины, услышите интересные факты про современный «сухой закон», а также разберетесь, в чем заключается главная «фишка» и специфика финской кухни.

Старый рынок

Мы отправимся на один из местных рынков, чтобы узнать секреты приготовления блюд из рыбы, сыров и деликатесов. Я расскажу вам, сколько видов селедки нужно попробовать, чтобы стать настоящим финном, чем эти виды отличаются и в каких национальных блюдах без сельди никак не обойтись.

Лучшие заведения города

Вы побываете в старейшем кафе известного финского кондитера, зайдете в небольшую пекарню с оригинальными старинными рецептами и узнаете все о любимых лакомствах финских детей и «сезонных» десертах. Сможете приобрести местный шоколад ручной работы и научитесь готовить «президентский кофе». Не обойдем стороной и пабы! Вы узнаете, куда стоит идти за «самым финским» пивом и где его можно продегустировать, научитесь разбираться в финской водке и даже сможете приготовить «настоящую финскую».