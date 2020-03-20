10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с финской кухней от селедки до шоколада и прогулка по лучшим заведениям города

Irina
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Irina – ваш гид
Финская кухня — это не только суп из лосося и водка «Финляндия»: она разнообразна и удивительна.

Чтобы это понять, мы пройдем по самым интересным ресторанчикам, кондитерским, кафе и барам Хельсинки.

Вас ждет не только рассказ о традиционной гастрономии и деликатесах Финляндии, но и секреты приготовления местных блюд и напитков, а также увлекательный маршрут по необычным достопримечательностям города.
105 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча жд вокзал
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У этой экскурсии10 отзывов
4.3
Гастрономический тур по Хельсинки
Гастрономический тур по Хельсинки

Что вас ожидает

Секреты финской кухни
На прогулке по центру города я расскажу вам, как национальная кухня веками влияла на образ жизни, историю и быт финнов. Вы узнаете о местных застольных традициях и фирменных блюдах из рыбы и оленины, услышите интересные факты про современный «сухой закон», а также разберетесь, в чем заключается главная «фишка» и специфика финской кухни.

Старый рынок
Мы отправимся на один из местных рынков, чтобы узнать секреты приготовления блюд из рыбы, сыров и деликатесов. Я расскажу вам, сколько видов селедки нужно попробовать, чтобы стать настоящим финном, чем эти виды отличаются и в каких национальных блюдах без сельди никак не обойтись.

Лучшие заведения города
Вы побываете в старейшем кафе известного финского кондитера, зайдете в небольшую пекарню с оригинальными старинными рецептами и узнаете все о любимых лакомствах финских детей и «сезонных» десертах. Сможете приобрести местный шоколад ручной работы и научитесь готовить «президентский кофе». Не обойдем стороной и пабы! Вы узнаете, куда стоит идти за «самым финским» пивом и где его можно продегустировать, научитесь разбираться в финской водке и даже сможете приготовить «настоящую финскую».

Гастрономический тур по Хельсинки
Гастрономический тур по Хельсинки
Гастрономический тур по Хельсинки

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура жд вокзал.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Меня зовут Ирина, и я работаю гидом в Хельсинки. По образованию — историк, а по профессии — экскурсовод. Живу в Финляндии более 15 лет, и она давно стала для меня родной. Так как сама люблю путешествовать, то знаю проблемы, с которыми сталкивается гость в незнакомой стране. И сделаю так, чтобы у вас во время отдыха в Финляндии этих проблем не возникло. С удовольствием познакомлю вас с нашей маленькой северной страной.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 марта 2020
Формат экскурсии для нас был неожиданным, но на итог нам стало понятно, что другим он быть не мог иначе столько мы бы не узнали!!! Ирина молодец, все очень содержательно и по делу! После экскурсии подкрепили услышанное чтением и два дня ходили все пробовали и покупали, но уже с осознанным выбором!!!
19 января 2020
Очень понравилось!!!
10 октября 2019
Очень увлекательная экскурсия о гастрономических особенностях Хельсинки! Спасибо огромное гиду Ирине за структурированную подачу материала. Мы с мамой просто в восторге! Факты о финской кухне, которые мы узнали из экскурсии во многом помогли определиться с выбором подарков для родных и близких. Отдельное спасибо за упоминание кафе и ресторанов, обязательных к посещению.
8 августа 2019
Всем очень понравилась экскурсия.
Ирина очень приятный человек. Спасибо.
30 июля 2019
прекрасно провели время, гид разбирается в тех вопросах,о которых рассказывает.
20 июня 2019
1,5 часа пешей прогулки, экскурсии как таковой не было!
4 января 2018
Экскурсия была замечательная, экскурсовод Ирина увлекает с первых минут!
18 октября 2017
Ирина прекрасна, чудесная улыбка, громкий и приятный голос, что немаловажно-ведь нас было 15 человек! Встретила нас прямо в терминале у парома, провела везде, основные достопримечательности посмотрели, были на рыбном рынке, в мэрии, узнали, где и что покушать. У нас был микс гастрономической и обзорной экскурсии. Все очень понравилось-интересно, с юмором, не заученная академическая экскурсия, а много интересных фактов и обычаев из жизни наших соседей-мы из Питера. С нами был мальчик 12 лет, и он на протяжении всей экскурсии получал задания-сбегать-посмотреть—посчитать-так что смело идите на экскурсию с детьми, они не заскучают. Всем рекомендуем!!
11 октября 2017
Спасибо за интересную экскурсию. Узнали много интересного о гастрономических особенностях и культуре жителей Финляндии. Гид показала нам много интересных и особенных кафе и ресторанчиков, объяснила, чем они знамениты. Рассказала примерный ценовой расклад, где и как можно сэкономить бюджетным туристам. Что следует приобрести с собой как гастрономический сувенир, а что русский желудок может и не принять)). Отдельное спасибо за показанное нам место, где готовят умопомрачительный лососевый суп! В будущем запланировали делать водку на лакрице по любезно предоставленному рецепту. Уверены, результат будет отличным. Рекомендуем данную экскурсию всем, кто помимо духовной пищи не забывает и о пище для тела!
7 сентября 2017
Вместо 2 часов, 1ч45м, 20мин из которых пили горячий национальный напиток. Экскурсия ни о чем, ни истории города, ни дегустаций. Все показывалось пальцем... Думаю подобными знаниями обладает любой местный житель.

Irina проводит ещё 6 экскурсий

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