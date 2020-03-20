10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Секреты финской кухни На прогулке по центру города я расскажу вам, как национальная кухня веками влияла на образ жизни, историю и быт финнов. Вы узнаете о местных застольных традициях и фирменных блюдах из рыбы и оленины, услышите интересные факты про современный «сухой закон», а также разберетесь, в чем заключается главная «фишка» и специфика финской кухни.
Старый рынок Мы отправимся на один из местных рынков, чтобы узнать секреты приготовления блюд из рыбы, сыров и деликатесов. Я расскажу вам, сколько видов селедки нужно попробовать, чтобы стать настоящим финном, чем эти виды отличаются и в каких национальных блюдах без сельди никак не обойтись.
Лучшие заведения города Вы побываете в старейшем кафе известного финского кондитера, зайдете в небольшую пекарню с оригинальными старинными рецептами и узнаете все о любимых лакомствах финских детей и «сезонных» десертах. Сможете приобрести местный шоколад ручной работы и научитесь готовить «президентский кофе». Не обойдем стороной и пабы! Вы узнаете, куда стоит идти за «самым финским» пивом и где его можно продегустировать, научитесь разбираться в финской водке и даже сможете приготовить «настоящую финскую».
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура жд вокзал.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Ирина, и я работаю гидом в Хельсинки. По образованию — историк, а по профессии — экскурсовод. Живу в Финляндии более 15 лет, и она давно стала для меня родной. Так как сама люблю путешествовать, то знаю проблемы, с которыми сталкивается гость в незнакомой стране. И сделаю так, чтобы у вас во время отдыха в Финляндии этих проблем не возникло. С удовольствием познакомлю вас с нашей маленькой северной страной.
Формат экскурсии для нас был неожиданным, но на итог нам стало понятно, что другим он быть не мог иначе столько мы бы не узнали!!! Ирина молодец, все очень содержательно и по делу! После экскурсии подкрепили услышанное чтением и два дня ходили все пробовали и покупали, но уже с осознанным выбором!!!
Наталья
19 января 2020
Очень понравилось!!!
Юлия
10 октября 2019
Очень увлекательная экскурсия о гастрономических особенностях Хельсинки! Спасибо огромное гиду Ирине за структурированную подачу материала. Мы с мамой просто в восторге! Факты о финской кухне, которые мы узнали из экскурсии во многом помогли определиться с выбором подарков для родных и близких. Отдельное спасибо за упоминание кафе и ресторанов, обязательных к посещению.
Дарья
8 августа 2019
Всем очень понравилась экскурсия.
Ирина очень приятный человек. Спасибо.
Стас
30 июля 2019
прекрасно провели время, гид разбирается в тех вопросах,о которых рассказывает.
Ольга
20 июня 2019
1,5 часа пешей прогулки, экскурсии как таковой не было!
Юлия
4 января 2018
Экскурсия была замечательная, экскурсовод Ирина увлекает с первых минут!
Юлия
18 октября 2017
Ирина прекрасна, чудесная улыбка, громкий и приятный голос, что немаловажно-ведь нас было 15 человек! Встретила нас прямо в терминале у парома, провела везде, основные достопримечательности посмотрели, были на рыбном рынке, в мэрии, узнали, где и что покушать. У нас был микс гастрономической и обзорной экскурсии. Все очень понравилось-интересно, с юмором, не заученная академическая экскурсия, а много интересных фактов и обычаев из жизни наших соседей-мы из Питера. С нами был мальчик 12 лет, и он на протяжении всей экскурсии получал задания-сбегать-посмотреть—посчитать-так что смело идите на экскурсию с детьми, они не заскучают. Всем рекомендуем!!
Ирина
11 октября 2017
Спасибо за интересную экскурсию. Узнали много интересного о гастрономических особенностях и культуре жителей Финляндии. Гид показала нам много интересных и особенных кафе и ресторанчиков, объяснила, чем они знамениты. Рассказала примерный ценовой расклад, где и как можно сэкономить бюджетным туристам. Что следует приобрести с собой как гастрономический сувенир, а что русский желудок может и не принять)). Отдельное спасибо за показанное нам место, где готовят умопомрачительный лососевый суп! В будущем запланировали делать водку на лакрице по любезно предоставленному рецепту. Уверены, результат будет отличным. Рекомендуем данную экскурсию всем, кто помимо духовной пищи не забывает и о пище для тела!
Ольга
7 сентября 2017
Вместо 2 часов, 1ч45м, 20мин из которых пили горячий национальный напиток. Экскурсия ни о чем, ни истории города, ни дегустаций. Все показывалось пальцем... Думаю подобными знаниями обладает любой местный житель.
Во время экскурсии мы посетим основные достопримечательности города, я с удовольствием проведу свой рассказ о городе с учетом именно ваших интересов, будь то архитектура, дизайн, история или что-либо еще.
Отдохнуть от городского шума в окружении памятников деревянного зодчества и оленьей фермы
Всего 15 минут езды от центра города, и вы попадете в совершенно другой мир. Здесь вам покажется, что время остановилось — нет ни шума машин, ни городской суеты. Во время экскурсии вы познакомитесь с разнообразием деревянного зодчества Финляндии, узнаете, как был устроен быт в 19 веке и услышите легенды о викингах.
Разгадать тайны, скрытые в недрах города, и услышать невероятные истории
Немногие знают, что в столице Финляндии под землей находится не только метро — тут спрятался целый подземный город! С улицами, торговыми и спортивными комплексами, кафе, ресторанами и даже бассейном. Приглашаю вас узнать тайны этого мира, услышать необычные и даже фантастические истории о станциях метро, пройтись по подземному проспекту Маннергейма и загадать желание у Дерева чудес. Приятный бонус — погода никак не повлияет на ход нашей экскурсии и ваши впечатления.
Познакомиться с «визитными карточками» финской столицы на веселой интерактивной прогулке
Приглашаю совершить увлекательное погружение в прошлое Хельсинки. Вы узнаете историю города и его знаменитых жителей, посетите тайные смотровые площадки, расшифруете секретные знаки, найдете молот Тора и научитесь делать защитный тотем!
Знакомство с архитектурой и преданиями старейшего района города
Вас ждет прогулка по самому старому и колоритному району Хельсинки – Круунунхака, откуда берет свое начало финская столица. Здесь вы не найдете ни одной современной постройки, зато сможете увидеть первые городские сооружения и строительные разметки XVII века, познакомитесь с призраком Серой Дамы и пройдетесь по финскому Сан-Франциско.
Отыскать шедевры финского стрит-арта и познакомиться с альтернативной культурой города
Стрит-арт давно стал частью культуры Хельсинки — по концентрации произведений уличного искусства город уже догоняет Лондон, Берлин и Лиссабон. На прогулке вы оцените лучшие образцы местного стрит-арта, узнаете о ключевых уличных художниках Финляндии и разберетесь, чем отличается мурали от граффити.