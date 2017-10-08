Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите главные достопримечательности Хельсинки во время комфортного автобусного тура
Прокатитесь по историческому центру Хельсинки
Послушайте комментарии аудиогида на любом из 10 языков
Примите участие в популярной автобусной экскурсии по Хельсинки длительностью 1 час 45 минут и получите множество информации о Хельсинки. Тур включает в себя звуковые эффекты и комментарии аудиогида на 10 языках.
Осмотрите самые интересные места Хельсинки, включая исторический центр, президентский дворец, мэрию, здания парламента, концертный зал «Финляндия Холл» и потрясающий оперный театр. Сделайте остановку в церкви Темппеляукио (церковь в скале) или у памятника Сибелиусу (если церковь закрыта).
Послушайте интересные рассказы на выбранном языке: китайском, английском, финском, французском, немецком, итальянском, японском, русском, испанском или шведском. Это отличная возможность познакомиться с Хельсинки в случае первого посещения города или в условиях ограниченного времени.
Ответы на вопросы
Что входит
Обзорная экскурсия длительностью 1 час 45 минут с аудиогидом
Аудиогид на 10 языках
Что не входит
Входная плата в церковь Темппелиаукио (церковь в скалах) - 4 евро с человека
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 41 минуты
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
L
Linda
8 окт 2017
Экскурсия по городу была супер, информативна и вы многое видели. Вот лишь небольшая заметка: для нас, иностранцев, которые никогда не были в Хельсинки, язык не очень мощный, было бы проще, если бы место встречи было на главной станции, включая конечную точку. Поэтому нам пришлось быстро бежать к исходной точке, спросите десять раз. К сожалению, автобус НЕ останавливался в одном и том же месте, поэтому нам пришлось спросить снова, потому что мы всегда испытываем нехватку времени. И у нас не было возможности посмотреть на главный вокзал, который действительно устал, чуть ближе, не говоря уже о покупке билетов в покое. Не так хорошо. В противном случае мы обязательно вернемся к вам при следующем посещении города. Большое спасибо
А
Аноним
15 мар 2013
Вовремя, легко найти, хороший звук наушников на всех возможных языках, дружелюбные «девочки», две фотостопы, где можно вытянуть ноги. Очень дорого, но достаточно для Финляндии. 5 мин в церкви и 5 мин. "Прогулка" вокруг памятника. Зимой и при ночевке настоятельно рекомендуется, если у вас есть больше времени, то, безусловно, лучше отправиться на прогулку.
M
Marina
5 янв 2020
Ещё 108 отзывов
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