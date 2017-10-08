Примите участие в популярной автобусной экскурсии по Хельсинки длительностью 1 час 45 минут и получите множество информации о Хельсинки. Тур включает в себя звуковые эффекты и комментарии аудиогида на 10 языках.

Осмотрите самые интересные места Хельсинки, включая исторический центр, президентский дворец, мэрию, здания парламента, концертный зал «Финляндия Холл» и потрясающий оперный театр. Сделайте остановку в церкви Темппеляукио (церковь в скале) или у памятника Сибелиусу (если церковь закрыта).

Послушайте интересные рассказы на выбранном языке: китайском, английском, финском, французском, немецком, итальянском, японском, русском, испанском или шведском. Это отличная возможность познакомиться с Хельсинки в случае первого посещения города или в условиях ограниченного времени.