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Интерактивный научно-развлекательный центр для детей и взрослых

Евгения Х.
Евгения Х. – Гид из Хельсинки
В Финляндии есть интерактивный и увлекательный музей 🖼.

Он посвящен природным феноменам, технологиям и удивительным законам физики.

Здесь вы понаблюдаете за изготовлением бумаги, прокатитесь на велосипеде 🚲 по канату и почувствуете себя космонавтом.

Вы изучите человеческое тело изнутри и посетите представление дрессированных крыс.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €72 за экскурсию

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Интерактивный научно-развлекательный центр для детей и взрослых
Интерактивный научно-развлекательный центр для детей и взрослых

Что вы увидите

  • Научно-популярный центр «Эврика»
  • Планетарий
  • Парк на территории комплекса
Научно-популярный центр «Эврика» — это уникальный комплекс познавательных аттракционов 🎡 и развлечений для детей и их родителей. Основная экспозиция знакомит вас со строением человеческого тела, законами физики и явлениями природы.
Посетитель выставки может поучаствовать в процессе изготовления бумаги, покрутить колесо энергии, сделать сувенирные монетки со своим профилем, присутствовать на интереснейшем представлении крыс, играющих в баскетбол, или отправиться в путешествие по Вселенной. Также можно посетить планетарий. А в парке 🌳 на территории комплекса собрана коллекция гранита, мрамора, руды и прочих скальных пород Финляндии. В общем, время пролетит незаметно, и эта увлекательная поездка запомниться всем на долгое время!
На территории центра находится небольшая лавка, где можно приобрести различные игры, забавные вещи и сувениры 🎁. Также работает кафе-ресторан и шведский стол, где все блюда состоят только из вкусных, свежих и качественных продуктов.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
  • билеты
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Интерактивный научно-развлекательный центр для детей и взрослых
Интерактивный научно-развлекательный центр для детей и взрослых
Интерактивный научно-развлекательный центр для детей и взрослых

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгения Х.
Евгения Х.
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