Научно-популярный центр «Эврика» — это уникальный комплекс познавательных аттракционов 🎡 и развлечений для детей и их родителей. Основная экспозиция знакомит вас со строением человеческого тела, законами физики и явлениями природы.

Посетитель выставки может поучаствовать в процессе изготовления бумаги, покрутить колесо энергии, сделать сувенирные монетки со своим профилем, присутствовать на интереснейшем представлении крыс, играющих в баскетбол, или отправиться в путешествие по Вселенной. Также можно посетить планетарий. А в парке 🌳 на территории комплекса собрана коллекция гранита, мрамора, руды и прочих скальных пород Финляндии. В общем, время пролетит незаметно, и эта увлекательная поездка запомниться всем на долгое время!

На территории центра находится небольшая лавка, где можно приобрести различные игры, забавные вещи и сувениры 🎁. Также работает кафе-ресторан и шведский стол, где все блюда состоят только из вкусных, свежих и качественных продуктов.