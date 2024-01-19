Встречаемся утром в аэропорту города Хельсинки и прыгаем на поезд до столицы Лапландии, города Рованиеми (при желании, поезд можно заменить на самолёт). Здесь, по прибытии, вас будет ожидать комфортабельный минивен, на котором мы отправимся в двухчасовую поездку до нашего дома на ближайшую неделю.

По приезде обустроимся, поужинаем и поднимем бокалы за знакомство. А затем, если будет энергия, двинем на небольшую прогулку по местности. После — отбой и крепкий сон. Завтра нас ждут новые приключения!