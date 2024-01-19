Покорить горнолыжные склоны, устроить ледовый картинг и увидеть северное сияние
Вас ждёт заснеженная Лапландия с лучшим сезонным набором: горнолыжные склоны, катание в упряжках с хаски, снегоходы, олени, северное сияние и персональный фотограф, который запечатлит в ярких кадрах каждый день путешествия.
Вы попробуете необычные финские забавы и даже познакомитесь с Дедом Морозом — после такого не влюбиться в Финляндию невозможно!
янв
фев
фев
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 300
Описание
Организационные детали
Тур 18+
Программа тура по дням
Дорога до Рованиеми и знакомство
Встречаемся утром в аэропорту города Хельсинки и прыгаем на поезд до столицы Лапландии, города Рованиеми (при желании, поезд можно заменить на самолёт). Здесь, по прибытии, вас будет ожидать комфортабельный минивен, на котором мы отправимся в двухчасовую поездку до нашего дома на ближайшую неделю.
По приезде обустроимся, поужинаем и поднимем бокалы за знакомство. А затем, если будет энергия, двинем на небольшую прогулку по местности. После — отбой и крепкий сон. Завтра нас ждут новые приключения!
Хаски-парк и катание
Позавтракав, выдвигаемся на подбор горнолыжного обмундирования для тех, кто не взял его с собой. Затем выезжаем в хаски-парк. После инструктажа вас ожидает поездка в упряжках с хаски по заснеженному лапландскому лесу! Также у вас будет достаточно времени пообщаться и пофотографироваться с животными.
По возвращении домой греемся и обедаем. Отдохнув, выдвигаемся на склоны курорта Леви — время кататься! Зарядившись эмоциями, отправимся в горячую сауну — поверьте, это лучшее завершение горнолыжного дня.
Вечер проведём в домашней обстановке за просмотром кино, глинтвейном и игрой в настолки.
Дед Мороз, олени и северное сияние
С утра отправляемся в двухчасовое путешествие до города Рованиеми, где мы познакомимся с настоящим Дедом Морозом и увидим место его проживания. Здесь можно будет отправить открытку, пофоткаться, купить сувениров и покормить лапландских оленей.
Затем обедаем, забегаем домой, переодеваемся и двигаем на склон. Вдоволь накатавшись, вернёмся, погреемся и отправимся на поиски северного сияния!
Мы поедем на фотоохоту на снегоходах в компании опытного гида — вас ждут шикарные фотографии и прекрасные виды. Что может быть лучше? Только если мы добавим к этому снежный гриль и горячий глинтвейн! После возвращаемся домой и идём спать.
Склоны и ужин во льдах
Сегодня спокойный день: будем кататься, гулять по местности, можно также устроить персональную фотосъёмку от нашего фотографа (по желанию).
Но уже вечером вас ждёт нечто особенное! Мы отправимся на ужин в лапландском стиле со смешанной японской и финской кухней — готовить будем сами, на гриле среди льдов. Всех карт раскрывать не будем, но оно того стоит! Завершим день в горячей сауне.
Национальные парки
Сегодня выдвигаемся в длительное путешествие — поедем в другую часть Лапландии, где будем гулять и изучать национальные парки. Путь туда займёт около 4 часов, так что подъём будет ранний. Обязательно заедем пообедать по дороге, а по приезде вас будет ждать вкусный ужин.
Ледовый картинг и прощальный ужин
Первую половину дня посвятим последним покатушкам на склонах. А после обеда отправляемся на мероприятие под названием «ледовый картинг»! Вас ждут визг тормозов, вихри снежных брызг, заносы на поворотах и спортивный адреналин. Готовьте свой соревновательный дух!
После вернёмся домой, сгоняем сдать оборудование и приготовим прощальный ужин. Вечер проведём в домашней дружеской обстановке — посмотрим парочку фильмов и насладимся компанией друг друга.
Возвращение домой
Утром — сборы и подготовка к отъезду. Часть ребят может присоединиться к нашей команде и отправиться в обратный путь до Хельсинки на минивене — то есть провести 12-13 часов в дороге.
Также есть другие варианты для возвращения: поезд Рованиеми — Хельсинки ходит регулярно, стоимость составит от 150 евро за билет. Самолёт Рованиеми — Хельсинки будет стоить около 90-100 евро за билет, рейсы также часто летают. Но по нашему мнению — поезд комфортнее всего.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Хельсинки, аэропорт, утроЗавершение: Рованиеми, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.