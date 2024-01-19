Покатушки в Лапландии: всё включено
Индивидуальный тур в Хельсинки

Покорить горнолыжные склоны, устроить ледовый картинг и увидеть северное сияние

Это тур для активных людей, влюблённых в драйв и зимний спорт.

Вас ждёт заснеженная Лапландия с лучшим сезонным набором: горнолыжные склоны, катание в упряжках с хаски, снегоходы, олени, северное сияние и персональный фотограф, который запечатлит в ярких кадрах каждый день путешествия.

Вы попробуете необычные финские забавы и даже познакомитесь с Дедом Морозом — после такого не влюбиться в Финляндию невозможно!
Покатушки в Лапландии: всё включено
Покатушки в Лапландии: всё включено
Покатушки в Лапландии: всё включено
Покатушки в Лапландии: всё включено
Покатушки в Лапландии: всё включено
Покатушки в Лапландии: всё включено
Покатушки в Лапландии: всё включено
Покатушки в Лапландии: всё включено
Покатушки в Лапландии: всё включено
Покатушки в Лапландии: всё включено
Ближайшие даты:
19
янв
19
фев
25
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2 300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур 18+

Программа тура по дням

1 день

Дорога до Рованиеми и знакомство

Встречаемся утром в аэропорту города Хельсинки и прыгаем на поезд до столицы Лапландии, города Рованиеми (при желании, поезд можно заменить на самолёт). Здесь, по прибытии, вас будет ожидать комфортабельный минивен, на котором мы отправимся в двухчасовую поездку до нашего дома на ближайшую неделю.

По приезде обустроимся, поужинаем и поднимем бокалы за знакомство. А затем, если будет энергия, двинем на небольшую прогулку по местности. После — отбой и крепкий сон. Завтра нас ждут новые приключения!

2 день

Хаски-парк и катание

Позавтракав, выдвигаемся на подбор горнолыжного обмундирования для тех, кто не взял его с собой. Затем выезжаем в хаски-парк. После инструктажа вас ожидает поездка в упряжках с хаски по заснеженному лапландскому лесу! Также у вас будет достаточно времени пообщаться и пофотографироваться с животными.

По возвращении домой греемся и обедаем. Отдохнув, выдвигаемся на склоны курорта Леви — время кататься! Зарядившись эмоциями, отправимся в горячую сауну — поверьте, это лучшее завершение горнолыжного дня.

Вечер проведём в домашней обстановке за просмотром кино, глинтвейном и игрой в настолки.

Хаски-парк и катаниеХаски-парк и катаниеХаски-парк и катаниеХаски-парк и катание
3 день

Дед Мороз, олени и северное сияние

С утра отправляемся в двухчасовое путешествие до города Рованиеми, где мы познакомимся с настоящим Дедом Морозом и увидим место его проживания. Здесь можно будет отправить открытку, пофоткаться, купить сувениров и покормить лапландских оленей.

Затем обедаем, забегаем домой, переодеваемся и двигаем на склон. Вдоволь накатавшись, вернёмся, погреемся и отправимся на поиски северного сияния!

Мы поедем на фотоохоту на снегоходах в компании опытного гида — вас ждут шикарные фотографии и прекрасные виды. Что может быть лучше? Только если мы добавим к этому снежный гриль и горячий глинтвейн! После возвращаемся домой и идём спать.

Дед Мороз, олени и северное сияниеДед Мороз, олени и северное сияниеДед Мороз, олени и северное сияниеДед Мороз, олени и северное сияние
4 день

Склоны и ужин во льдах

Сегодня спокойный день: будем кататься, гулять по местности, можно также устроить персональную фотосъёмку от нашего фотографа (по желанию).

Но уже вечером вас ждёт нечто особенное! Мы отправимся на ужин в лапландском стиле со смешанной японской и финской кухней — готовить будем сами, на гриле среди льдов. Всех карт раскрывать не будем, но оно того стоит! Завершим день в горячей сауне.

Склоны и ужин во льдахСклоны и ужин во льдахСклоны и ужин во льдахСклоны и ужин во льдах
5 день

Национальные парки

Сегодня выдвигаемся в длительное путешествие — поедем в другую часть Лапландии, где будем гулять и изучать национальные парки. Путь туда займёт около 4 часов, так что подъём будет ранний. Обязательно заедем пообедать по дороге, а по приезде вас будет ждать вкусный ужин.

Национальные паркиНациональные паркиНациональные паркиНациональные парки
6 день

Ледовый картинг и прощальный ужин

Первую половину дня посвятим последним покатушкам на склонах. А после обеда отправляемся на мероприятие под названием «ледовый картинг»! Вас ждут визг тормозов, вихри снежных брызг, заносы на поворотах и спортивный адреналин. Готовьте свой соревновательный дух!

После вернёмся домой, сгоняем сдать оборудование и приготовим прощальный ужин. Вечер проведём в домашней дружеской обстановке — посмотрим парочку фильмов и насладимся компанией друг друга.

Ледовый картинг и прощальный ужинЛедовый картинг и прощальный ужинЛедовый картинг и прощальный ужинЛедовый картинг и прощальный ужин
7 день

Возвращение домой

Утром — сборы и подготовка к отъезду. Часть ребят может присоединиться к нашей команде и отправиться в обратный путь до Хельсинки на минивене — то есть провести 12-13 часов в дороге.

Также есть другие варианты для возвращения: поезд Рованиеми — Хельсинки ходит регулярно, стоимость составит от 150 евро за билет. Самолёт Рованиеми — Хельсинки будет стоить около 90-100 евро за билет, рейсы также часто летают. Но по нашему мнению — поезд комфортнее всего.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Хельсинки, аэропорт, утро
Завершение: Рованиеми, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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