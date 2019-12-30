4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Магия рождественского города

В центре Хельсинки вы рассмотрите чудесные работы финских ремесленников на рождественском базаре. Исследуете праздничные улицы и кварталы, заглянете на Торговую площадь с открытым рынком и увидите Эспланаду — центральный бульвар, ведущий в главную гавань Хельсинки. А еще оцените, как украшен центральный городской универмаг Стокманн, мекка путешественников со всего мира.

Финские праздничные традиции

Вы услышите множество курьезных историй, связанных с Рождеством и отношением к нему местных жителей, и посетите праздничные мероприятия, организуемые городской администрацией. Если пожелаете, зайдете в несколько сувенирных магазинов с интересными финскими изделиями, игрушками, конфетами, чаем, специями и алкоголем.

Организационные детали

Я могу частично изменить программу в случае серьезной непогоды (сильные снегопады или резкие холода).