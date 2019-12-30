4 отзыва оставили туристы

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Рождественская сказка в Хельсинки

Погулять по праздничным улицам финской столицы и узнать о местных зимних традициях

5
4 отзыва
Светлана
Светлана – Гид из Хельсинки
Рождество — один из самых важных и отмечаемых праздников Финляндии.

Местные жители с нетерпением ждут его целый год.

Вы не только пройдете по украшенным улицам и увидите знаковые достопримечательности 🏛️ финской столицы ⭐️, но и познакомитесь с рождественскими обычаями и традициями Хельсинки.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €90 за экскурсию

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Рождественская сказка в Хельсинки
Рождественская сказка в Хельсинки

Что вас ожидает

Магия рождественского города
В центре Хельсинки вы рассмотрите чудесные работы финских ремесленников на рождественском базаре. Исследуете праздничные улицы и кварталы, заглянете на Торговую площадь с открытым рынком и увидите Эспланаду — центральный бульвар, ведущий в главную гавань Хельсинки. А еще оцените, как украшен центральный городской универмаг Стокманн, мекка путешественников со всего мира.

Финские праздничные традиции
Вы услышите множество курьезных историй, связанных с Рождеством и отношением к нему местных жителей, и посетите праздничные мероприятия, организуемые городской администрацией. Если пожелаете, зайдете в несколько сувенирных магазинов с интересными финскими изделиями, игрушками, конфетами, чаем, специями и алкоголем.

Организационные детали

Я могу частично изменить программу в случае серьезной непогоды (сильные снегопады или резкие холода).

Начало и место завершения
🚩 — ж/д вокзал у входа в ресторан Burger King, или по договоренности
Рождественская сказка в Хельсинки
Рождественская сказка в Хельсинки
Рождественская сказка в Хельсинки
Рождественская сказка в Хельсинки
Рождественская сказка в Хельсинки
Рождественская сказка в Хельсинки
Рождественская сказка в Хельсинки
Рождественская сказка в Хельсинки
Рождественская сказка в Хельсинки
Рождественская сказка в Хельсинки
Рождественская сказка в Хельсинки
Рождественская сказка в Хельсинки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Меня зовут Светлана, я живу в Финляндии с 2000 года. Я профессиональный гид по Хельсинки с квалификацией «Организатор туристических программ». Работа гида для меня — страсть и хобби. На экскурсиях я всегда отдаю себя путешественникам на 200% и делаю все, чтобы вы получили не только знания, но и удовольствие. До скорой встречи в Хельсинки!
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4 отзыва оставили туристы

30 декабря 2019
Все просто замечательно. Спасибо большое
27 ноября 2019
Прекрасная экскурсия. Отличный гид. Прекрасно владеет материалом и русским языком. А какая выносливая. В конце визита все уже подустали, а она была все такой же энергичной и свежей. Прекрасный Рождественский город, прекрасная добрая страна.
24 ноября 2019
Это наша первое путешествие в Хельсинки! Мы в восторге от этого города! Влюбиться в это славный город нам помог нам наш гид Светлана. Прежде всего это профессиональная подача материала, эрудированность. А главное, от Светланы исходило такое тепло и душевность. Было ощущение, что мы давние старые знакомые ! Огромное спасибо! Обязательно вернёмся в Хельсинки!
23 ноября 2019
Прилетали в Хельсинки не первый раз, сейчас решили компанией на 3 дня. Основные достопримечательности осматривали ранее, сейчас тема поездки была именно Рождество и обязательно с Гидом. Тщательно изучали отзывы на сайтах, остановили свой выбор на Светлане. И очень рады сделанному нами выбору. Очень увлекательная подача информации, прекрасное чувство юмора, очень доброжелательная, со знанием дела отвечала на наши пылкие вопросы), отличное знание истории. 2 часа увлекательной экскурсии пролетели незаметно, пожалели, что так мало взяли. Уверены, что это не последняя наша встреча с Светланой! Однозначно рекомендую ее в качестве Гида!!! Спасибо еще раз огромное!!!

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