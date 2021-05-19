Всё о Хямеэнлинне

Полезная информация о Хямеэнлинне

Что нужно знать о Хямеэнлинне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хямеэнлинне
03:2319
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаХямеэнлинна
По-английскиHaemeenlinna
Столица регионаХямеэнлинна является столицей региона
Население города47 261 чел.
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота83 м. от уровня моря

Где находится Хямеэнлинна на карте