Полезная информация о Хямеэнлинне
Что нужно знать о Хямеэнлинне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хямеэнлинне
03:2319
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇮 Финляндия
|Название города
|Хямеэнлинна
|По-английски
|Haemeenlinna
|Столица региона
|Хямеэнлинна является столицей региона
|Население города
|47 261 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Helsinki
|Средняя высота
|83 м. от уровня моря