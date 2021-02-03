Как добраться до Кеми на самолёте

В Кеми 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kemi/Tornio Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кеми

Кеми KEM Kemi/Tornio Airport

Самые дешёвые билеты в Кеми из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇷🇺 Санкт-Петербурга 13 573 32ч 50м (⇵2) из 🇷🇺 Москвы 14 959 13ч 30м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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