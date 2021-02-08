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Летим в Киттилю

Как добраться до Киттили на самолёте

В Киттиле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kittila Airport» вам не избежать

Список аэропортов Киттили

  1. Киттиля KTT
    Kittila Airport

Самые дешёвые билеты в Киттилю из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.02.2021из 🇫🇮Хельсинки14 4231ч 35м
08.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга16 75910ч 45м (⇵2)
29.11.2020из 🇪🇪Таллина17 64226ч 20м (⇵1)
28.10.2020из 🇺🇦Киева20 7939ч 55м (⇵2)
21.07.2021из 🇫🇮Турку21 2704ч 10м (⇵2)
21.07.2021из 🇺🇦Львова21 32912ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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