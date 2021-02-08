Как добраться до Киттили на самолёте
В Киттиле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kittila Airport» вам не избежать
Список аэропортов Киттили
- Киттиля KTTKittila Airport
Самые дешёвые билеты в Киттилю из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.02.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|14 423
|1ч 35м
|08.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|16 759
|10ч 45м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|17 642
|26ч 20м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|20 793
|9ч 55м (⇵2)
|21.07.2021
|из 🇫🇮Турку
|21 270
|4ч 10м (⇵2)
|21.07.2021
|из 🇺🇦Львова
|21 329
|12ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону