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Летим в Лаппеэнранту

Как добраться до Лаппеэнранты на самолёте

В Лаппеэнранте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lappeenranta» вам не избежать

Список аэропортов Лаппеэнранты

  1. Лаппенранта LPP
    Lappeenranta

Самые дешёвые билеты в Лаппеэнранту из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇮🇹Милана2 0023ч 5м
01.03.2021из 🇩🇪Берлина2 6332ч 10м
11.11.2020из 🇲🇹Валлетты4 00732ч 40м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Москвы5 93831ч (⇵2)
31.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга6 01014ч 15м (⇵2)
22.01.2021из 🇺🇦Киева6 29629ч 55м (⇵1)
21.11.2020из 🇹🇷Стамбула6 56433ч 40м (⇵2)
05.01.2021из 🇨🇿Праги11 0419ч 35м (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Казани22 18516ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лаппеэнранты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Стамбул, Лиссабон и Лион

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Лаппеэнранты