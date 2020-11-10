Как добраться до Лаппеэнранты на самолёте
В Лаппеэнранте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lappeenranta» вам не избежать
Список аэропортов Лаппеэнранты
- Лаппенранта LPPLappeenranta
Самые дешёвые билеты в Лаппеэнранту из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|2 002
|3ч 5м
|01.03.2021
|из 🇩🇪Берлина
|2 633
|2ч 10м
|11.11.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|4 007
|32ч 40м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 938
|31ч (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|6 010
|14ч 15м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇺🇦Киева
|6 296
|29ч 55м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 564
|33ч 40м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇨🇿Праги
|11 041
|9ч 35м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|22 185
|16ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лаппеэнранты
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лаппеэнранты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Стамбул, Лиссабон и Лион
- 16.08.202108.09.2021
- 26.02.202106.03.2021
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