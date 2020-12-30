Как добраться до Рованиеми на самолёте
В Рованиеми 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Rovaniemi Airport» вам не избежать
Список аэропортов Рованиеми
- Рованиеми RVNRovaniemi Airport
Самые дешёвые билеты в Рованиеми из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|9 022
|30ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|9 536
|1ч 20м
|29.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|10 554
|57ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|12 642
|19ч 30м (⇵2)
|24.05.2021
|из 🇬🇧Глазго
|13 260
|34ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|15 820
|23ч 15м (⇵2)
|04.02.2021
|из 🇺🇦Киева
|17 326
|21ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|17 347
|25ч 40м (⇵2)
|16.07.2021
|из 🇺🇦Львова
|21 441
|15ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|26 412
|23ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|26 591
|43ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|29 626
|29ч 15м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|93 157
|33ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Рованиеми
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Рованиеми, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Хельсинки и Прага
- 16.10.202019.10.2020
- 24.10.202026.10.2020
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