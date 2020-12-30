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Летим в Рованиеми

Как добраться до Рованиеми на самолёте

В Рованиеми 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Rovaniemi Airport» вам не избежать

Список аэропортов Рованиеми

  1. Рованиеми RVN
    Rovaniemi Airport

Самые дешёвые билеты в Рованиеми из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга9 02230ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇫🇮Хельсинки9 5361ч 20м
29.12.2020из 🇷🇺Москвы10 55457ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇬🇧Лондона12 64219ч 30м (⇵2)
24.05.2021из 🇬🇧Глазго13 26034ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇪🇪Таллина15 82023ч 15м (⇵2)
04.02.2021из 🇺🇦Киева17 32621ч (⇵2)
01.11.2020из 🇱🇻Риги17 34725ч 40м (⇵2)
16.07.2021из 🇺🇦Львова21 44115ч 50м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇹Милана26 41223ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇵🇹Лиссабона26 59143ч (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Краснодара29 62629ч 15м (⇵2)
20.12.2020из 🇹🇼Тайбэй93 15733ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Рованиеми, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Хельсинки и Прага

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