Хорошие статьи о Финляндии
Вся информация о Финляндии в полезных статьях. О том, что делать в Финляндии, что посмотреть, куда сходить, что попробовать, последние новости. А так же о достопримечательностях, климате, отелях, ценах, национальных блюдах и многом другом.
О странах
Финляндия – о стране с интересом, о финах с любовью
Чем так манит Финляндия? Ух... едой, красивыми местами и пейзажами, людьми, финскими праздниками, баней, хоккеем, идеальными городами, курортами и отелями. Собирайтесь на отдых в Финляндию, а мы предварительно расскажем к чему готовиться и что обязательно нужно будет сделать и посмотреть в этой не совсем скандинавской стране