Финляндия – о стране с интересом, о финах с любовью

Чем так манит Финляндия? Ух... едой, красивыми местами и пейзажами, людьми, финскими праздниками, баней, хоккеем, идеальными городами, курортами и отелями. Собирайтесь на отдых в Финляндию, а мы предварительно расскажем к чему готовиться и что обязательно нужно будет сделать и посмотреть в этой не совсем скандинавской стране