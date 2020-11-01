Как добраться до Турку на самолёте
В Турку 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Turku Airport» вам не избежать
Список аэропортов Турку
- Турку TKUTurku Airport
Самые дешёвые билеты в Турку из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|1 821
|1ч 30м
|18.10.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|2 503
|1ч 20м
|23.10.2020
|из Скопье
|2 724
|3ч 15м
|06.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|4 996
|4ч 25м
|20.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|5 344
|46ч 40м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇦🇱Тираны
|5 873
|22ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|7 513
|33ч 45м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇬🇪Кутаиси
|7 866
|30ч 55м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|12 065
|26ч 30м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|17 230
|34ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|17 528
|34ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|18 073
|23ч 5м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇽🇰Приштины
|20 162
|12ч 30м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|42 464
|39ч 10м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|44 594
|47ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|56 058
|21ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Турку
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Турку, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Ларнака
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