Vadim R. проводит ещё 2 экскурсии

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Дорога вин Côte de Nuits

Vadim R.
Vadim R. – Гид из Амбуаза
Дорога вин Côte de Nuits
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Дорога вин Côte de Nuits
Дорога вин Côte de Nuits
Если Вы любитель хороших вин и изысканных блюд, то мы начнём наше знакомство с Бургундией с дороги «Гранд Крю»(Route des Grands Crus). Винный регион «Кот дё Нюи»(Côte de Nuits) находиться в северной части «Кот д’Ор»(Côte d’Or). Выезжая из Дижона, мы попадаем в регион, который является сердцем Бургундии. Посещение многочисленных винных подвальчиков непосредсвенно у производителей, рестораны со знаменитой на весь мир бургундской кухней и великолепные пейзажи вызовут массу положительных эмоций и оставят неизгладимый след в Ваших сердцах. Производство вин в Бургундии, а также связанные с ним богатые кулинарные традиции этого края, всегда были визитной карточкой региона. Виноделие здесь настолько крепко вплетено в повседневный быт жителей, что именно темп работы на виноградниках и производстве вина диктует весь уклад жизни. Почти все население Бургундии, так или иначе, связано с выращиванием винограда или производством вина. Вина — это главная достопримечательность 🏛️ Бургундии, поэтому туристы, в какой бы город 🏙️ они ни приехали, не смогут остаться в стороне от экскурсий по винным погребам и дегустаций. В Бургундии есть множество мест, достойных внимания ценителей вин.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Стоимость дегустаций
Начало и место завершения
🚩 Площадь Либерасьон, Дижон
Дорога вин Côte de Nuits
Дорога вин Côte de Nuits

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vadim R.
Vadim R.
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Vadim R. проводит ещё 2 экскурсии

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