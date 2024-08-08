5 часов
Индивидуальная
Вкус Прованса: индивидуальная экскурсия по Грассу, Гурдону и Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в атмосферу Прованса на индивидуальной экскурсии. Посетите Грасс, Гурдон, Туррете-Сюр-Лу и Сен-Поль-де-Ванс. Насладитесь ароматами, видами и вкусами
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 10:00
от €499 за экскурсию
8 часов
Индивидуальная
Сен-Тропе и «французская Венеция» - Порт-Гримо
Посетите знаменитые курорты Сен-Тропе и Порт-Гримо, насладитесь видами и узнайте много интересного о маринистике и архитектуре
Расписание: Ежедневно в 09:00, 08:30, 08:00
€799 за экскурсию
8 часов
Индивидуальная
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Увлекательное путешествие из Антиба в Италию с русскоговорящим гидом. Посетите Ментон, Дольчеаккуа и Сан-Ремо за один день
Расписание: Ежедневно в 09:00, 09:30
от €699 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Антибу в категории «Архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Антибе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Антибу в августе 2024
Сейчас в Антибе в категории "Архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 499 до 799.
Экскурсии на русском языке в Антибе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Архитектура», цены от €499. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь