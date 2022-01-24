Маринеланд, Лазурный берег

Морские существа, белые медведи и косатки - все в одном!

4.6
808 отзывов
Входной билет
Маринеланд, Лазурный берег
Маринеланд, Лазурный берег
Маринеланд, Лазурный берег
Маринеланд, Лазурный берег
Маринеланд, Лазурный берег
Маринеланд, Лазурный берег
Маринеланд, Лазурный берег
Маринеланд, Лазурный берег
Маринеланд, Лазурный берег
Маринеланд, Лазурный берег
Маринеланд, Лазурный берег
Маринеланд, Лазурный берег
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Время погрузиться! Побывайте ближе к животным в Антарктиде и насладитесь всевозможными водными встречами в одной из лучших достопримечательностей Лазурного берега! Отвезите детей в Маринелэнд и испытайте все - от белых медведей и акул до дельфинов, шоу касаток и многого другого!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Marineland
Что не входит
  • Парковка (€ 9 / день)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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