Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Время погрузиться! Побывайте ближе к животным в Антарктиде и насладитесь всевозможными водными встречами в одной из лучших достопримечательностей Лазурного берега! Отвезите детей в Маринелэнд и испытайте все - от белых медведей и акул до дельфинов, шоу касаток и многого другого!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Marineland
Что не входит
Парковка (€ 9 / день)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.