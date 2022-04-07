На комфортной машине в сопровождении русскоговорящего гида вы увидите главные достопримечательности прованса - как религиозные, так и культурные.

Наша экскурсия начнется в Грассе, где расположен знаменитый собор Нотр-Дам-дю-Пюи, построенный в далеком двенадцатом веке. Судьба собора сложна - он часто подвергался пожарам и нападениям, за счет чего регулярно обновлялся и перестраивался. Разделенный на три нефа собор с колокольней, криптой и часовней выстроен из белого камня и кирпича, уложенного в технике ломбардской кладки.

Он не только поражает своей древностью - этот собор хранит множество памяток религиозного искусства, среди которых полотна Рубенса, Луи Бреа и Фрагонара. Примечательно, что несмотря на свой возраст он до сих пор работает.

Затем мы отправимся в Гурдон, небольшую деревушку, расположенную на скале на высоте 758 метров над уровнем моря. Гурдон считается одной из самых красивых деревень Франции, поэтому не забудьте взять с собой фотоапарат.

Финальная точка нашей экспедиции - Сен-Поль-де-Ванс, которая славится как настоящая галерея искусств на лазурном берегу. Почти в каждом доме вы найдете мастерскую или магазин сувениров, многие из которых датируются пятнадцатым веком. Тут жили и творили великие мастера, среди которых знаменитый Пабло Пикассо. И сейчас Сан-Поль-де-Ванс сохраняет свою удивительную вдохновляющую атмосферу.