Русская Ницца

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Для туристов из Антиб длительность экскурсии составит 6 часа 30 минут, из Канн - 7 часов, из Сен-Тропе - 9 часов.
Русская Ницца
Русская Ницца
Русская Ницца
Русская Ницца

Что вас ожидает 🤩

  • Собор святителя Николая Чудотворца
  • Старый город
  • Замковая Гора
  • Симье
  • Кладбище Кокад
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Чтобы прикоснуться к святыням и памятникам религии, не обязательно уезжать далеко из Ниццы. Более того, сам город полон ими - если, конечно, знать что искать.

Мы приглашаем вас на индивидуальную экскурсию Русская Ницца, где в сопровождении нашего русскоговорящего гида вы увидите места, о которых многие и не подозревают.

Наш путь начнется с Собора святителя Николая Чудотворца, который был построен под патронажем Великой императрицы Марии Федоровны, как дань памяти ее погибшему сыну, Цесаревичу Николаю. В храме находится образ святителя Николая Чудотворца, неотлучно находившийся при Цесаревиче. Паломники верят, что если помолится перед ним и загадать чистое, светлое желание, оно обязательно сбудется.

Затем мы отправимся в Старый город - историческое сердце Ниже. Тут можно найти множество храмов и святилищ различных эпох. Мы увидим кафедральный собор Святой Репарты, покровительницы Ниццы. По легенде в третьем веке молодая девушка отказалась отречься от Христа, за что ее обезглавили, а душа праведницы улетела на небо в виде голубки. Ангелы же принесли ее тело в лодке на берег залива Ангелов, где и расположена Ницца.

После мы посетим Замковую гору, где у вас будет возможность полюбоваться чудесным панорамным видом Ниццы, увидеть руины построенного в одиннадцатом веке Собора Сен-Мари и посетить могилу Герцена.

После наш путь лежит в Симье, где отлично сохранились руины Семенулама - римского города. Вы увидите арены, бани и амфитеатр. Мы посетим сад, розарий и оливковую рощу, увидим древнюю бенедектицианскую часовню и кладбище, где хоронили великих художников.

Последняя остановка нашей экскурсии - русское провославное кладбище Кокад с часовней святителя Николая. Тут покоятся представители русских аристократических фамилий - князья Оболенские, Гагарины, Волконские, Церетели.

Программа

Собор святителя Николая Чудотворца, Старый город, Замковую Гору, Симье, кладбище Кокад.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

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