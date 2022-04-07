Чтобы прикоснуться к святыням и памятникам религии, не обязательно уезжать далеко из Ниццы. Более того, сам город полон ими - если, конечно, знать что искать.

Мы приглашаем вас на индивидуальную экскурсию Русская Ницца, где в сопровождении нашего русскоговорящего гида вы увидите места, о которых многие и не подозревают.

Наш путь начнется с Собора святителя Николая Чудотворца, который был построен под патронажем Великой императрицы Марии Федоровны, как дань памяти ее погибшему сыну, Цесаревичу Николаю. В храме находится образ святителя Николая Чудотворца, неотлучно находившийся при Цесаревиче. Паломники верят, что если помолится перед ним и загадать чистое, светлое желание, оно обязательно сбудется.

Затем мы отправимся в Старый город - историческое сердце Ниже. Тут можно найти множество храмов и святилищ различных эпох. Мы увидим кафедральный собор Святой Репарты, покровительницы Ниццы. По легенде в третьем веке молодая девушка отказалась отречься от Христа, за что ее обезглавили, а душа праведницы улетела на небо в виде голубки. Ангелы же принесли ее тело в лодке на берег залива Ангелов, где и расположена Ницца.

После мы посетим Замковую гору, где у вас будет возможность полюбоваться чудесным панорамным видом Ниццы, увидеть руины построенного в одиннадцатом веке Собора Сен-Мари и посетить могилу Герцена.

После наш путь лежит в Симье, где отлично сохранились руины Семенулама - римского города. Вы увидите арены, бани и амфитеатр. Мы посетим сад, розарий и оливковую рощу, увидим древнюю бенедектицианскую часовню и кладбище, где хоронили великих художников.

Последняя остановка нашей экскурсии - русское провославное кладбище Кокад с часовней святителя Николая. Тут покоятся представители русских аристократических фамилий - князья Оболенские, Гагарины, Волконские, Церетели.