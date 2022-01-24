С быстрым доступом вы можете попасть прямо в этот средневековый замок и увидеть самую большую и старейшую в мире коллекцию гобеленов. «Гобелен Апокалипсиса» XIV века - тканая иллюстрация жизни XIV века во Франции - один из лучших в мире. Полюбуйтесь потрясающим видом на город со стен замка!