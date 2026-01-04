Найдено 3 экскурсии в категории « Активности » в Авиньоне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

Пешая 2 часа 12 отзывов Квест до 4 чел. Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет) На этой экскурсии дети откроют для себя историю Авиньона через ребусы и загадки. Золотые монеты за правильные ответы можно обменять на подарок €240 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 14 отзывов Квест до 3 чел. «Три ключа от Авиньона» - исторический квест Посетить знаковые места и раскрыть тайны города на обзорной экскурсии Начало: у Центрального железнодорожного вокзала в Авиньоне €150 за всё до 3 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 4 чел. Прованс за один день Из Авиньона - к лавандовым полям, живописным деревушкам, виноградникам и музею Ван Гога €760 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Авиньона

