Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Кто не читал роман Александра Дюма «Граф Монте Кристо», тот его обязательно прочтет после посещения этого замка. Хмурые застенки старой тюрьмы расскажут нам об узниках крепости, об их преступлениях, о заточении и радости выйти на волю (если такое случалось).

Кто же был первым узником замка? а кто стал первым узником острова?

Откуда взялся подземный ход и кому в замке Иф жилось хорошо?

Что такое тюремное искусство? и были ли казематы с видом на море…

Все это Вы узнаете на экскурсии 🧭, а также зарядитесь положительной энергией от красоты пейзажей, побережья, островов и великолепной лазури морской волны…

Если экскурсия ⛳ заказывается накануне даты проведения, цена может измениться.