Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Таинственный замок Иф

Гид S.
Гид S. – Гид из Авиньона
Таинственный замок Иф
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €128 за человека

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Таинственный замок Иф
Таинственный замок Иф
Кто не читал роман Александра Дюма «Граф Монте Кристо», тот его обязательно прочтет после посещения этого замка. Хмурые застенки старой тюрьмы расскажут нам об узниках крепости, об их преступлениях, о заточении и радости выйти на волю (если такое случалось).
Кто же был первым узником замка? а кто стал первым узником острова?
Откуда взялся подземный ход и кому в замке Иф жилось хорошо?
Что такое тюремное искусство? и были ли казематы с видом на море…
Все это Вы узнаете на экскурсии 🧭, а также зарядитесь положительной энергией от красоты пейзажей, побережья, островов и великолепной лазури морской волны…
Если экскурсия ⛳ заказывается накануне даты проведения, цена может измениться.
Начало и место завершения
🚩 Avignon
Таинственный замок Иф
Таинственный замок Иф

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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