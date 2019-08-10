7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. «Три ключа от Авиньона» — исторический квест

Посетить знаковые места и раскрыть тайны города на обзорной экскурсии

Natalia
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Natalia – ваш гид
Вы пройдете по центру нестандартным маршрутом, услышите об авиньонских правителях, о любви и тайных пророчествах.

Увидите самую красивую церковь, необычные дома улицы Красильщиков, музеи и парки.

А у стен Папского дворца узнаете о влиянии римской церкви и поймете, как город стал одним из самых могущественных в эпоху Средневековья.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча — у Центрального железнодорожного вокзала в Авиньоне
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У этой экскурсии7 отзывов
5
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест

Что вас ожидает

Получить ключи от города
В паутине улиц нам встретятся тайные послания, оставленные потомкам в виде символов. Вам придется проявить интерес истинного исследователя, разгадывая исторические загадки и музыкальные композиции. За каждый правильный ответ вы получите «папские флорины». Эти монеты помогут выкупить три ключа, которые откроют одну из главных тайн города.

Загадки Авиньона
Наша прогулка пройдет внутри крепостной стены, растянувшейся на 5 километров. Мы посетим сквер Агриколь и осмотрим церковь Святого Марциала и ее горгулий. Улица Красильщиков погрузит вас в сказку: здесь вы увидите Дом цифр, над разгадкой которого трудятся историки, дом знаменитого энтомолога Фабра и Дом с шарами, с которым связана история одного изобретения. Вы поймете, как использовались колеса, установленные на речных каналах-сургетах, и услышите о любви Петрарки и Лауры у стен часовни, где поэт встретил возлюбленную.

Центр и панорамы Авиньона
Во дворце Чекано вы увидите декор 14-го века, а прогуливаясь по улице Агриколя — здания, принадлежавшие тамплиерам: я расскажу об убийстве и страшном пророчестве, связанном с этим орденом. На Часовой площади осмотрим ратушу, старинную карусель и прекрасное здание оперы. А после пройдем через парк Роше-де-Дом, где начались хроники города, — и полюбуемся панорамой на Авиньон, долину Роны и соседний городок.

Римская церковь в Провансе
И, конечно, мы увидим величественный Папский дворец: я объясню, как он разросся до таких размеров. Авиньон сменил 7 католических пап — и у каждого их них своя история. Вы поймете, почему весь католический мир переехал сюда из Ватикана, кто такие антипапы и откуда появились сразу три папы — в Риме, Авиньоне и Пизе.

В ходе экскурсии предусмотрено время на посещение старинного провансальского авиньонского рынка, где вы познакомитесь с традиционными блюдами «кухни солнца», а при желании продегустируете вина южной Франции приобретете сувениры.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.

«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у Центрального железнодорожного вокзала в Авиньоне.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Bonjour, mes amies-voyageurs! Приветствую всех, кто решил присоединится к моей одиссее по загадочной и удивительной Франции! Меня зовут Наталья, и моя любовь к этой необыкновенно-многоликой стране началась еще в далеком детстве. Судьба привела меня в город Ним, который покорил мое сердце с первой минуты. Историческое наследие города, традиции, культура, гастрономия — уникальны. Как местный житель, буду искренне рада показать вам жизнь города изнутри и рассказать о секретах, которые он хранит! ;)
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 августа 2019
Получили огромное удовольствие от экскурсии по историческому Авиньону с нашим гидом Натальей. Интересный рассказчик, профессиональный экскурсовод и очень доброжелательный человек. Наталья показала нам средневековый Авиньон с его узкими улочками, садами, готическими соборами, с его богатой историей и знаменитыми людьми. Рассказала, чем живёт современный город. Пять часов экскурсии пролетели незаметно.
Я думаю, что эта экскурсия подойдёт каждому, кому интересны история, культура и обычаи Франции.
5 августа 2019
Прогулки с Натальей по Ниму и Авиньону одно из ярких впечатлений от путешествия. Мы получили невероятное удовольствие от знакомства и сэкономили драгоценное время. Спасибо за любовь к делу, которым Вы, Наташ, занимаетесь.
Мария
30 июля 2019
Прекрасная экскурсия. Отличный баланс между исторической глубиной и легкостью изложения материала. Не смотря на 40 градусную жару, экскурсия прошла на одном дыхании. Наталья прекрасный рассказчик, очень приятная девушка и искренне любит свое дело! Всем рекомендую.
23 июля 2019
Все было отлично. Замечательный экскурсовод, настоятельно рекомендую.
10 июля 2019
Путешествуя мы часто пользуемся услугами трипстера по подбору экскурсий и гидов. Честно надо признаться, что не всегда получается идеальное сочетание, но в этот раз очень- очень повезло. Наталья провела прекрасные две экскурсии для нас. Квест по Авиньону не оставил равнодушным даже самого младшего семилетнего члена нашей семьи. Наталья - это гид, который непросто хорошо подготовленный и начитанный специалист, но и детально изучающий все тонкости излагаемой экскурсионной программы, что сильно выделяет её в ряду предлагаемых трипстером гидов. Определённо советую Наталью и в будущем обязательно планирую посетить её другие экскурсии! Хотелось быть объективным в оценке гида Натальи, но это сложно, поскольку мы действительно получили массу ярких впечатлений и удовольствие от работы человека, искренне любящего свое дело. Наталья, спасибо вам!
27 июня 2019
Огромная благодарность Наталье за проведённую экскурсию. Очень рекомендую к посещению, мы были с тремя детьми и авторский подход плюс владение материалом чувствуется сразу же. Наталья адаптировала квест под юных слушателей, да и взрослым было где напрячь память и мозги. Все остались довольны. Прошли не банальным туристическим маршрутом, а по закоулкам истории, личностей, от средневековья до современной кухни. Авиньон прекрасен, а с Натальей ещё и увлекателен
14 июня 2019
Отличная экскурсия! При заказе думалось, что 5 часов-это очень много на такой маленький город, но время пролетело быстро и незаметно. Экскурсия прошла в непринужденной обстановке. Наташа представила историю города в занимательной форме, без излишних энциклопедических данных, цифры редко запоминаются, а факты остаются в памяти. Расставались мы как старые добрые друзья. Надеемся, что это была не единственная наша встреча.

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