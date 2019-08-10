7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Получить ключи от города

В паутине улиц нам встретятся тайные послания, оставленные потомкам в виде символов. Вам придется проявить интерес истинного исследователя, разгадывая исторические загадки и музыкальные композиции. За каждый правильный ответ вы получите «папские флорины». Эти монеты помогут выкупить три ключа, которые откроют одну из главных тайн города.

Загадки Авиньона

Наша прогулка пройдет внутри крепостной стены, растянувшейся на 5 километров. Мы посетим сквер Агриколь и осмотрим церковь Святого Марциала и ее горгулий. Улица Красильщиков погрузит вас в сказку: здесь вы увидите Дом цифр, над разгадкой которого трудятся историки, дом знаменитого энтомолога Фабра и Дом с шарами, с которым связана история одного изобретения. Вы поймете, как использовались колеса, установленные на речных каналах-сургетах, и услышите о любви Петрарки и Лауры у стен часовни, где поэт встретил возлюбленную.

Центр и панорамы Авиньона

Во дворце Чекано вы увидите декор 14-го века, а прогуливаясь по улице Агриколя — здания, принадлежавшие тамплиерам: я расскажу об убийстве и страшном пророчестве, связанном с этим орденом. На Часовой площади осмотрим ратушу, старинную карусель и прекрасное здание оперы. А после пройдем через парк Роше-де-Дом, где начались хроники города, — и полюбуемся панорамой на Авиньон, долину Роны и соседний городок.

Римская церковь в Провансе

И, конечно, мы увидим величественный Папский дворец: я объясню, как он разросся до таких размеров. Авиньон сменил 7 католических пап — и у каждого их них своя история. Вы поймете, почему весь католический мир переехал сюда из Ватикана, кто такие антипапы и откуда появились сразу три папы — в Риме, Авиньоне и Пизе.

В ходе экскурсии предусмотрено время на посещение старинного провансальского авиньонского рынка, где вы познакомитесь с традиционными блюдами «кухни солнца», а при желании продегустируете вина южной Франции приобретете сувениры.