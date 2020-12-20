Как добраться до Бастии на самолёте
В Бастии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bastia Poretta Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бастии
- Бастия BIABastia Poretta Airport
Самые дешёвые билеты в Бастию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.12.2020
|из 🇫🇷Страсбурга
|6 449
|22ч 55м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|6 827
|1ч 55м
|09.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|7 440
|55м
|11.11.2020
|из 🇫🇷Нанта
|10 635
|11ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|13 032
|23ч 55м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|14 669
|20ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|15 801
|21ч 30м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|16 304
|29ч 40м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|17 574
|25ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бастии
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бастии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Женева, Марсель, Париж и Вена
- 23.05.202131.05.2021
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