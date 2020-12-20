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Как добраться до Бастии на самолёте

В Бастии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bastia Poretta Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бастии

  1. Бастия BIA
    Bastia Poretta Airport

Самые дешёвые билеты в Бастию из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.12.2020из 🇫🇷Страсбурга6 44922ч 55м (⇵1)
24.10.2020из 🇫🇷Парижа6 8271ч 55м
09.11.2020из 🇫🇷Марселя7 44055м
11.11.2020из 🇫🇷Нанта10 63511ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇩🇪Берлина13 03223ч 55м (⇵2)
12.01.2021из 🇷🇺Минеральных Вод14 66920ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇲🇦Касабланки15 80121ч 30м (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Москвы16 30429ч 40м (⇵2)
28.10.2020из 🇬🇷Афин17 57425ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бастии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Женева, Марсель, Париж и Вена

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Бастии