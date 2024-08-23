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Страна Басков, поэтому просто в точку. Спасибо большое, Эмма и Марианна! Мы все рассмотрели несмотря на дожди и жару!;)) Сан-Жан де Люз будет сниться мне зимой! А за подсказку ехать из Сан-Себастьяна в Бильбао по побережью, Эмма, отдельный поклон))!