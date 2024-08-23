2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Биарриц - первое свидание
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
€155 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Французская Страна Басков
Байона, Биарриц, Сен-Жан-де-Люз - увлекательное путешествие по живописному побережью
20 сен в 09:00
21 сен в 09:00
€1 090 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Любимец старой аристократии и современных серфингистов
12 сен в 11:00
13 сен в 11:00
€220 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда23 августа 2024Прекрасный гид и очень приятный человек Марианна, чудесно провели время, узнали много нового и интересного! Рекомендую!
- ВВероника14 июня 2024Марианна - великолепна! Прекрасная рассказчица! Интересно, познавательно, можно сказать, поймали одну волну🙌 Все наши пожелания были услышаны👍 Хотите вина и устриц, да, пожалуйста😀 Прогулка прошла замечательно!
- ЮЮлия6 июня 2024Прекрасная прогулка по Биарриц с Марианной. Прониклись историей и атмосферой города. Рекомендую!
- ЕЕвгения5 июня 2018Искренне рекомендую Эмму. Живой интересный рассказ, приятная поездка. Жаль, что не встретила ее раньше в Сан Себастьяне
- ААлександр24 августа 2017Мы заказывали у Эммы три экскурсии, поэтому оставлю отзыв о цикле Сан-Себастья, Бильбао и Французская страна Басков. Цель нашей поездки была
Ответы на вопросы от путешественников по Биарриц в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Биарриц
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Биарриц в сентябре 2024
Сейчас в Биарриц в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 1 090. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Биарриц (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 24 ⭐ отзыва, цены от €155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь