Как добраться до Бордо на самолёте
В Бордо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bordeaux Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бордо
- Бордо BODBordeaux Airport
Самые дешёвые билеты в Бордо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|909
|2ч 5м
|22.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|1 505
|1ч 10м
|19.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|1 617
|1ч 50м
|20.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 670
|2ч
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 766
|7ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 083
|5ч 15м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 221
|1ч 55м
|17.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|2 316
|1ч 15м
|16.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|2 348
|4ч 45м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇫🇷Лиона
|2 353
|1ч 10м
|13.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|2 549
|10ч 45м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇮🇹Венеции
|2 549
|49ч 30м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇪🇪Таллина
|2 693
|21ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|2 998
|35ч (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇱🇻Риги
|3 162
|23ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|3 163
|19ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|3 188
|25ч 40м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 202
|4ч 5м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|3 256
|17ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|3 274
|1ч 25м
|10.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|3 415
|27ч 40м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|3 565
|14ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 603
|26ч 20м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 695
|38ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|3 769
|42ч 35м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 951
|26ч 55м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇲🇦Танжера
|4 015
|16ч 20м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|4 096
|45ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|4 964
|28ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|5 002
|25ч 40м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|5 177
|19ч 30м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 204
|11ч 35м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 689
|49ч 15м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇭🇷Загреба
|5 951
|24ч 10м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇲🇦Феса
|6 390
|26ч 30м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|6 827
|24ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|6 860
|14ч 15м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇩🇿Алжира
|7 165
|25ч 25м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|7 633
|41ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|8 564
|10ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇷Бреста
|8 650
|23ч 30м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇫🇷Бастии
|9 082
|20ч 55м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|9 635
|16ч (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇭🇷Дубровника
|10 043
|34ч 45м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|10 381
|19ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Флоренции
|10 614
|46ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇫🇷Фигари
|10 629
|22ч 10м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|10 840
|28ч 25м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|11 519
|32ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|11 971
|41ч 40м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇫🇷Ренн
|12 323
|24ч 15м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇬🇷Санторини
|12 806
|30ч 35м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|13 247
|32ч 55м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇱🇧Бейрута
|13 815
|18ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|14 626
|24ч 40м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇲🇦Агадира
|14 774
|45ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|15 108
|26ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇫🇷Страсбурга
|16 655
|22ч 55м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇺🇸Атланты
|22 953
|27ч 10м (⇵2)
|27.02.2021
|из 🇧🇷Масейо
|26 292
|28ч 20м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|28 748
|41ч 25м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|41 809
|26ч 46м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇬Ломе
|57 733
|12ч 35м (⇵1)
|30.09.2021
|из 🇧🇴Лы-Паса
|68 624
|30ч 30м (⇵2)
|01.12.2020
|из Нумеы
|91 131
|31ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бордо
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бордо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Каир, Мадейра, Стамбул и Лиссабон
- 06.11.202008.11.2020
- 27.11.202029.11.2020
- 17.01.202126.01.2021
- 07.11.202010.11.2020
- 02.05.202107.05.2021
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