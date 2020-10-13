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Как добраться до Бордо на самолёте

В Бордо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bordeaux Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бордо

  1. Бордо BOD
    Bordeaux Airport

Самые дешёвые билеты в Бордо из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.10.2020из 🇮🇪Дублина9092ч 5м
22.10.2020из 🇫🇷Марселя1 5051ч 10м
19.10.2020из 🇪🇸Малаги1 6171ч 50м
20.10.2020из 🇮🇹Рима1 670
16.10.2020из 🇺🇦Киева1 7667ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇬🇧Лондона2 0835ч 15м (⇵1)
26.12.2020из 🇵🇹Лиссабона2 2211ч 55м
17.10.2020из 🇪🇸Барселоны2 3161ч 15м
16.10.2020из 🇪🇸Мадрида2 3484ч 45м (⇵1)
22.11.2020из 🇫🇷Лиона2 3531ч 10м
13.11.2020из 🇮🇹Милана2 54910ч 45м (⇵1)
06.11.2020из 🇮🇹Венеции2 54949ч 30м (⇵2)
15.12.2020из 🇪🇪Таллина2 69321ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇵🇹Порту2 99835ч (⇵2)
15.12.2020из 🇱🇻Риги3 16223ч (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇿Праги3 16319ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇱🇹Вильнюса3 18825ч 40м (⇵2)
04.11.2020из 🇫🇷Парижа3 2024ч 5м (⇵1)
15.12.2020из 🇵🇱Варшавы3 25617ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇫🇷Ниццы3 2741ч 25м
10.11.2020из 🇸🇪Стокгольм3 41527ч 40м (⇵2)
13.11.2020из 🇮🇹Болоньи3 56514ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 60326ч 20м (⇵2)
30.10.2020из 🇬🇷Афин3 69538ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Дортмунда3 76942ч 35м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Москвы3 95126ч 55м (⇵1)
12.11.2020из 🇲🇦Танжера4 01516ч 20м (⇵1)
13.11.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме4 09645ч 10м (⇵2)
17.10.2020из 🇲🇦Марракеша4 96428ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇪Гамбурга5 00225ч 40м (⇵2)
13.11.2020из 🇨🇭Женевы5 17719ч 30м (⇵1)
14.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга5 20411ч 35м (⇵2)
04.11.2020из 🇹🇷Стамбула5 68949ч 15м (⇵2)
15.11.2020из 🇭🇷Загреба5 95124ч 10м (⇵1)
09.11.2020из 🇲🇦Феса6 39026ч 30м (⇵2)
29.10.2020из 🇩🇪Кёльна6 82724ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇪🇸Бильбао6 86014ч 15м (⇵2)
31.10.2020из 🇩🇿Алжира7 16525ч 25м (⇵2)
14.12.2020из 🇷🇺Калининграда7 63341ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇾Минска8 56410ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇫🇷Бреста8 65023ч 30м (⇵2)
22.11.2020из 🇫🇷Бастии9 08220ч 55м (⇵1)
29.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа9 63516ч (⇵2)
15.11.2020из 🇭🇷Дубровника10 04334ч 45м (⇵2)
25.10.2020из 🇹🇷Антальи10 38119ч 25м (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇹Флоренции10 61446ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇫🇷Фигари10 62922ч 10м (⇵1)
08.11.2020из 🇬🇪Кутаиси10 84028ч 25м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Архангельска11 51932ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Омска11 97141ч 40м (⇵2)
24.10.2020из 🇫🇷Ренн12 32324ч 15м (⇵1)
13.10.2020из 🇬🇷Санторини12 80630ч 35м (⇵2)
28.12.2020из 🇷🇺Красноярска13 24732ч 55м (⇵2)
20.01.2021из 🇱🇧Бейрута13 81518ч (⇵2)
13.10.2020из 🇲🇦Касабланки14 62624ч 40м (⇵1)
18.10.2020из 🇲🇦Агадира14 77445ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇪Штутгарта15 10826ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇫🇷Страсбурга16 65522ч 55м (⇵1)
20.01.2021из 🇺🇸Атланты22 95327ч 10м (⇵2)
27.02.2021из 🇧🇷Масейо26 29228ч 20м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Уфы28 74841ч 25м (⇵2)
29.10.2020из 🇻🇳Хошимина41 80926ч 46м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇬Ломе57 73312ч 35м (⇵1)
30.09.2021из 🇧🇴Лы-Паса68 62430ч 30м (⇵2)
01.12.2020из Нумеы91 13131ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бордо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Каир, Мадейра, Стамбул и Лиссабон

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Бордо