8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур в Медок: экскурсия по шато и погребам Бордо
Винный тур в Медок предлагает вам незабываемое путешествие по знаменитым шато Бордо с дегустацией лучших вин региона. Откройте для себя секреты виноделия
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€600 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по винодельням Медока с виноделом
Проведите день в компании винодела, посетите уникальные шато Медока и насладитесь дегустацией вин. Пикник с видом на виноградники по желанию
13 авг в 12:00
4 сен в 10:00
€540 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Погрузитесь в мир французских вин на индивидуальной экскурсии по Бордо. Дегустации в шато Икем, О-Брион и Пап-Клемен ждут вас
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSarkis4 июля 2024Все понравилось, хороший гид! Спасибо.
- ЕЕлена13 марта 2024Хочу сказать огромное спасибо Лейсан за то, что встретила меня на вокзале и скорректировала тур под мои пожелания и время.
- ВВадим3 октября 2023С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!
- aaleksei13 сентября 2023Посетили Бордо в начале Сентября 2022. Были там несколько дней, и само собой, не могли не посетить винодельни. Наш выбор
Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Бордо в августе 2024
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