Однодневные – экскурсии в Бордо

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Бордо на русском языке, цены от €540. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Винный тур в Медок
На машине
18 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур в Медок: экскурсия по шато и погребам Бордо
Винный тур в Медок предлагает вам незабываемое путешествие по знаменитым шато Бордо с дегустацией лучших вин региона. Откройте для себя секреты виноделия
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
600 за всё до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по винодельням Медока с виноделом
Проведите день в компании винодела, посетите уникальные шато Медока и насладитесь дегустацией вин. Пикник с видом на виноградники по желанию
13 авг в 12:00
4 сен в 10:00
540 за всё до 4 чел.
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Погрузитесь в мир французских вин на индивидуальной экскурсии по Бордо. Дегустации в шато Икем, О-Брион и Пап-Клемен ждут вас
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sarkis
    4 июля 2024
    Винный тур в Медок
    Все понравилось, хороший гид! Спасибо.
  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    Экскурсия на винодельни Медока
    Хочу сказать огромное спасибо Лейсан за то, что встретила меня на вокзале и скорректировала тур под мои пожелания и время.
    читать дальше

    Лейсан очень приятный человек и профессиональный гид со знанием дела, очень хорошо ориентируется в бордосских винах и не только, даёт ценные советы. Тур по очень красивым местам и шато, мне очень понравился, всем рекомендую Обязательно еще вернусь!

  • В
    Вадим
    3 октября 2023
    Винный тур в Медок
    С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!
  • a
    aleksei
    13 сентября 2023
    Винный тур в Медок
    Посетили Бордо в начале Сентября 2022. Были там несколько дней, и само собой, не могли не посетить винодельни. Наш выбор
    читать дальше

    остановился на индивидуальной экскурсии с Жанной, мы - двое взрослых и ребенок около 4 лет. Мы провели время интересно, комфортно, было красиво и вкусно, а атмосфера - легкой. Очень понравилось, как Жанна рассказывала историю региона, технологию изготовления вин и даже просто о жизни во Франции. Однозначно, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бордо
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Винный тур в Медок
  2. Экскурсия на винодельни Медока
  3. Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Сколько стоит экскурсия по Бордо в августе 2024
Сейчас в Бордо в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 540 до 600. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Бордо (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 19 ⭐ отзывов, цены от €540. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам